DHL limita sus envíos de paquetes a EEUU debido a los nuevos aranceles

Por Agencia EFE
La empresa de servicios postales y de logística Deutsche Post DHL limita de forma temporal sus envíos de paquetes desde Alemania a Estados Unidos debido a los aranceles que entran en vigor a partir del 29 de agosto.
Deutsche Post DHL informó en un comunicado de que sólo puede enviar a EEUU paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta US$100.
Estos envíos están más controlados que antes para evitar su uso comercial.
Los paquetes de particulares que superen este valor sólo pueden enviarse a partir del sábado a EEUU como un envío rápido, que es más caro, y lo mismo ocurrirá para los paquetes de empresas.
Como la mayoría de los paquetes que envían personas particulares a EEUU tiene un valor inferior a US$100, los clientes particulares de DHL no se verán muy afectados por los nuevos aranceles en EEUU y Puerto Rico.
Los servicios postales austríacos Österreichische Post, los belgas bpost, los noruegos Bring y los suecos-daneses Postnord también han informado de que van a limitar sus envíos de paquetes debido a los aranceles.
Hasta ahora EEUU no imponía aranceles a las importaciones de mercancías con un valor inferior a US$800 dólares pero a partir del 29 de agosto aplicará aranceles de entre US$80 y US$200 dólares por cada artículo.