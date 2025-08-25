Empresas & Management

DHL limita sus envíos de paquetes a EEUU debido a los nuevos aranceles

Por Agencia EFE La empresa de servicios postales y de logística Deutsche Post DHL limita de forma temporal sus envíos de paquetes desde Alemania a Estados Unidos debido a los aranceles que entran en vigor a partir del 29 de agosto. Deutsche Post DHL informó en un comunicado de que sólo puede enviar a EEUU paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta US$100.

Estos envíos están más controlados que antes para evitar su uso comercial. Los paquetes de particulares que superen este valor sólo pueden enviarse a partir del sábado a EEUU como un envío rápido, que es más caro, y lo mismo ocurrirá para los paquetes de empresas. Como la mayoría de los paquetes que envían personas particulares a EEUU tiene un valor inferior a US$100, los clientes particulares de DHL no se verán muy afectados por los nuevos aranceles en EEUU y Puerto Rico.