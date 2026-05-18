Elon Musk prevé expansión masiva de autos autónomos en EEUU este año

Por revistaeyn.com
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó que espera que los automóviles totalmente autónomos sin supervisores humanos de seguridad se vuelvan más comunes en Estados Unidos más adelante este año, después de haber sido introducidos ya en Texas.
Durante una intervención por videoconferencia en el Smart Mobility Summit en Tel Aviv, Musk señaló que ya hay vehículos autónomos operando en Texas sin monitores de seguridad y que esta modalidad se expandirá a nivel nacional este año.
Tesla, que ha enfrentado una desaceleración en las ventas de vehículos, opera robotaxis en Austin, Dallas y Houston. Sin embargo, reporteros de Reuters que los probaron señalaron que el servicio estuvo marcado por largos tiempos de espera y, en ocasiones, falta total de disponibilidad, mientras que algunos puntos de descenso quedaban lejos del destino del pasajero.
En noviembre pasado, Tesla obtuvo un permiso para operar un servicio de transporte por aplicación en Arizona.
Aun así, Musk —quien durante más de una década ha hecho predicciones ambiciosas sobre vehículos autónomos, muchas de las cuales no se han concretado en los plazos previstos— se mantiene optimista respecto a que los autos sin conductores humanos serán omnipresentes dentro de una década.
“Dentro de cinco años y, sin duda, en diez años... probablemente el 90% de toda la distancia recorrida será conducida por la IA en un automóvil autónomo”, afirmó. “Así que, en gran medida, será algo muy de nicho dentro de diez años el hecho de conducir tu propio automóvil”.
Este mes, Tesla llamó a revisión 218,868 vehículos en Estados Unidos debido a retrasos en las imágenes de la cámara de reversa que podrían aumentar el riesgo de accidentes, informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).
La empresa Waymo, propiedad de Alphabet, también retiró la semana pasada alrededor de 3,800 robotaxis en Estados Unidos tras identificar el riesgo de que los vehículos ingresaran a carreteras inundadas con límites de velocidad más altos, lo que generó preocupaciones de seguridad.
Musk también comentó en la cumbre que su empresa de cohetes y satélites SpaceX está cerca de desarrollar sistemas reutilizables de lanzamiento de cohetes, un avance que reduciría el costo de los vuelos espaciales.
“Podríamos lograrlo este año”, indicó. “Cuando esa tecnología sea desarrollada, será un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde podremos convertirnos en una civilización con presencia espacial”.
Además, Musk señaló que más adelante este año su empresa de implantes cerebrales Neuralink realizará su primer implante con el dispositivo Blindsight, diseñado para ayudar a personas nacidas sin vista o con problemas visuales a poder ver.
“Al principio les dará una visión limitada, pero creo que con el tiempo será una visión muy precisa, quizá una visión sobrehumana”, dijo, agregando que la firma también trabaja en tecnología para permitir que personas paralizadas vuelvan a caminar.
Musk aseguró que cree que, en aproximadamente una década, los robots humanoides estarán “prácticamente en todas partes” y que, al ser productivos, probablemente impulsarán el crecimiento económico con un “ingreso universal alto”.
Con información de Reuters