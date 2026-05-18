Elon Musk prevé expansión masiva de autos autónomos en EEUU este año

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Musk señaló que ya hay vehículos autónomos operando en Texas sin monitores de seguridad y que esta modalidad se expandirá a nivel nacional este año.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó que espera que los automóviles totalmente autónomos sin supervisores humanos de seguridad se vuelvan más comunes en Estados Unidos más adelante este año, después de haber sido introducidos ya en Texas. Durante una intervención por videoconferencia en el Smart Mobility Summit en Tel Aviv, Musk señaló que ya hay vehículos autónomos operando en Texas sin monitores de seguridad y que esta modalidad se expandirá a nivel nacional este año.

Tesla, que ha enfrentado una desaceleración en las ventas de vehículos, opera robotaxis en Austin, Dallas y Houston. Sin embargo, reporteros de Reuters que los probaron señalaron que el servicio estuvo marcado por largos tiempos de espera y, en ocasiones, falta total de disponibilidad, mientras que algunos puntos de descenso quedaban lejos del destino del pasajero. En noviembre pasado, Tesla obtuvo un permiso para operar un servicio de transporte por aplicación en Arizona. Aun así, Musk —quien durante más de una década ha hecho predicciones ambiciosas sobre vehículos autónomos, muchas de las cuales no se han concretado en los plazos previstos— se mantiene optimista respecto a que los autos sin conductores humanos serán omnipresentes dentro de una década. “Dentro de cinco años y, sin duda, en diez años... probablemente el 90% de toda la distancia recorrida será conducida por la IA en un automóvil autónomo”, afirmó. “Así que, en gran medida, será algo muy de nicho dentro de diez años el hecho de conducir tu propio automóvil”.