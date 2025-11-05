Descubra las tendencias que impulsarán el sector logístico de Panamá en 2026

Empresas & Management

El próximo año se verá potenciado por la revolución digital que tuvo el 2025 en términos de simplificación de trámites para exportación e importación de mercancías, dicen expertos de Interborders.

Por revistaeyn.com Para el próximo año se proyecta que Panamá se mantenga entre los hub logísticos más importantes del continente, gracias a sus ventajas competitivas como la estabilidad socioeconómica, el régimen de zonas francas, la dolarización de la economía y su conectividad marítima y terrestre, impulsando a los agentes logísticos para crear estrategias más dinámicas y centradas en la ampliación de sus negocios. Según el Banco Mundial, la economía panameña continuará estable, con un crecimiento estimado de 3,9 % y un 4,1 % en mediano y largo plazo, con una mayor inversión pública y privada en sectores como logística, infraestructura, servicios financieros y empresariales, los cuales han sido clave para el fortalecimiento de la economía en los últimos años.

Expertos de Interborders, especialista en comercio exterior, logística y aduana, indican que la industria se verá favorecida por algunas tendencias globales como: ● Digitalización y simplificación de trámites, debido a la mejora y modernización de los procesos. ● El uso de IA para el seguimiento y trazabilidad de mercancías. ● Las rutas logísticas sostenibles que combinan distintos medios de transporte para conectar al país con el continente. ● El régimen de zonas francas y los nuevos mercados, principalmente Asia, como ha impulsado el gobierno panameño, se mantendrán como incentivos para el comercio internacional. De cara al nuevo año, la sostenibilidad se suma como un valor agregado. La planificación de rutas más sostenibles, la consolidación de cargas para reducir la huella de carbono, la digitalización de trámites y la implementación de prácticas de economía circular, son algunas iniciativas a considerar para reducir el impacto ambiental. Innovar también es pensar en el futuro del planeta.