Panamá y Costa Rica lideraron el crecimiento del tráfico aéreo de CA en 2025, según ALTA

Panamá registró un crecimiento interanual de 9 % en 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, lo que equivale a 1,7 millones adicionales frente a 2024.

Por revistaeyn.com - Agencia EFE El tráfico aéreo de pasajeros desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe fue de 477,3 millones de personas en 2025, un crecimiento del 3,8 %, es decir 17,5 millones más que en 2024, informó la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Ese crecimiento, afirmó el CEO de ALTA, Peter Cerdá, "confirma un año estable y positivo para la región".

"El 84 % de la expansión provino de operaciones dentro de Latinoamérica y el Caribe, con Argentina como el mercado de mayor crecimiento porcentual, seguido de Brasil, que registró un récord histórico al superar los 100 millones de pasajeros domésticos, y Panamá", añadió Cerdá. Panamá registró un crecimiento interanual de 9% en 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, lo que equivale a 1,7 millones adicionales frente a 2024. Este resultado corresponde al tráfico total del país, que incluye tanto pasajeros con origen o destino en Panamá como tráfico de conexión.

En Centroamérica, los tres principales mercados después de Panamá mostraron resultados mixtos. Costa Rica transportó 6,4 millones de pasajeros, un crecimiento interanual de 3,2 %. Guatemala alcanzó 5,1 millones de pasajeros (+3,8 %), mientras que El Salvador registró 5,2 millones de pasajeros, con una caída interanual de 1,7 %. "En el Caribe, República Dominicana registró el mayor crecimiento de pasajeros en 2025, con 19,6 millones de pasajeros transportados, un aumento interanual de 3,1 %", precisó la Asociación.