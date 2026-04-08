Empresas & Management

Guatemala: Ofrecerán más de 1.000 puestos en feria del Sector de Contact Center & BPO

La feria de empleo se llevará a cabo el 16 de abril en las instalaciones de AGEXPORT y está diseñada para conectar a los aspirantes con reclutadores, facilitando procesos de aplicación inmediatos y orientación sobre las oportunidades disponibles en el sector.

Por revistaeyn.com El Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT realizará la Call Center Job Fair 2026 en Guatemala, un evento que reunirá a 15 empresas con más de 1.000 plazas, así como 300 becas para quienes buscan mejorar sus habilidades y acceder a nuevas oportunidades. La feria de empleo se llevará a cabo el 16 de abril en las instalaciones de AGEXPORT, ubicadas en la 15 avenida 14-72, zona 13. Este espacio está diseñado para conectar directamente a los aspirantes con reclutadores, facilitando procesos de aplicación inmediatos y orientación sobre las oportunidades disponibles en el sector.

Entre las empresas participantes se encuentran VXI, [24/7].ai, HCL Tech, Capgemini, Concentrix, Conduent, Everise, Atento, Alorica, Slingshot by Pronto BPO, Allied Global, Telus Digital, Lean Solutions, iUNGO y KIVO, que ofrecerán plazas principalmente orientadas a perfiles con nivel de inglés igual o superior al 70 %. Además, quienes aún no cumplan con este requisito podrán optar a una de las 300 becas de inglés para empleabilidad, dirigidas a personas mayores de edad, con título de diversificado, al menos un 25 % de dominio del idioma y disponibilidad de tiempo e internet. Estas becas se desarrollarán a través de programas intensivos como Finishing School y After Work English Program, diseñados para acelerar el aprendizaje y facilitar la inserción laboral.