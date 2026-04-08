Guatemala: Ofrecerán más de 1.000 puestos en feria del Sector de Contact Center & BPO

Por revistaeyn.com
El Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT realizará la Call Center Job Fair 2026 en Guatemala, un evento que reunirá a 15 empresas con más de 1.000 plazas, así como 300 becas para quienes buscan mejorar sus habilidades y acceder a nuevas oportunidades.
La feria de empleo se llevará a cabo el 16 de abril en las instalaciones de AGEXPORT, ubicadas en la 15 avenida 14-72, zona 13. Este espacio está diseñado para conectar directamente a los aspirantes con reclutadores, facilitando procesos de aplicación inmediatos y orientación sobre las oportunidades disponibles en el sector.
Entre las empresas participantes se encuentran VXI, [24/7].ai, HCL Tech, Capgemini, Concentrix, Conduent, Everise, Atento, Alorica, Slingshot by Pronto BPO, Allied Global, Telus Digital, Lean Solutions, iUNGO y KIVO, que ofrecerán plazas principalmente orientadas a perfiles con nivel de inglés igual o superior al 70 %.
Además, quienes aún no cumplan con este requisito podrán optar a una de las 300 becas de inglés para empleabilidad, dirigidas a personas mayores de edad, con título de diversificado, al menos un 25 % de dominio del idioma y disponibilidad de tiempo e internet.
Estas becas se desarrollarán a través de programas intensivos como Finishing School y After Work English Program, diseñados para acelerar el aprendizaje y facilitar la inserción laboral.
“La industria de Contact Center & BPO se ha consolidado como uno de los principales generadores de empleo formal en Guatemala, especialmente para jóvenes. Su crecimiento no solo dinamiza la economía a través de la exportación de servicios, sino que también impulsa el desarrollo de talento bilingüe”, destacó Andrea Méndez, Coordinadora de Reclutamiento del Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT.
Las becas son posibles gracias al Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, a través de la subvención Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad, implementado por AGEXPORT, como parte de los esfuerzos para fortalecer el acceso a empleo digno en el país.
La Call Center Job Fair 2026 representa una oportunidad concreta para que más guatemaltecos accedan a empleo formal, desarrollen habilidades clave y se integren a una de las industrias con mayor dinamismo y proyección internacional en Guatemala.