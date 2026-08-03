FUNDAHRSE entregó reconocimiento a empresas por conservación de recursos

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El reconocimiento es promovido por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), a través del Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio), en alianza con FUNDAHRSE.

Por revistaeyn.com La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) realizó una ceremonia de entrega de la Insignia por la Biodiversidad, un reconocimiento que destaca y fortalece el compromiso del sector empresarial, con la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Este reconocimiento es promovido por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), a través del Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana (daBio), por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en alianza con FUNDAHRSE.

La actividad reunió a representantes del sector privado, organismos internacionales, instituciones públicas y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, entre ellas la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Red INTEGRARSE y GIZ, aliados estratégicos que impulsan esta iniciativa regional. Durante su intervención, Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, en su discurso de apertura brindó un llamado a la acción a proteger en donde menciona sobre la importancia de la protección del patrimonio natural el cual constituye en un elemento indispensable para la competitividad, la resiliencia y al desarrollo sostenible de nuestros países.