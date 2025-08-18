Google acuerda pagar US$35 millones por violar ley de competencia en Australia

POR EFE

Google ha acordado pagar una multa de 35,8 millones de dólares por vulnerar las leyes de competencia en Australia al pagar a dos empresas de telecomunicaciones del país para preinstalar su aplicación de búsqueda en sus teléfonos, según informó este lunes un organismo oficial australiano.

"La conducta que restringe la competencia es ilegal en Australia porque generalmente significa menos opciones, costos más altos o peor servicio para los consumidores", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), Gina-Cass Gottlieb.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, las compañías Telstra y Optus, dos de las telecos más importantes del país, vendían sus teléfonos Android con la aplicación Google Search preinstalada como único buscador en base a un acuerdo con la multinacional.

A cambio, Google daba a estas empresas parte de los ingresos que generó a partir de los anuncios mostrados a los consumidores cuando utilizaron la citada aplicación, apunta la ACCC.