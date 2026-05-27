Habilidades blandas y capacidad de adaptación redefinen la selección de talento

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De acuerdo con ManpowerGroup, las compañías están dejando de enfocarse exclusivamente en la experiencia previa y los títulos académicos para evaluar también habilidades, competencias y potencial de desarrollo de los candidatos.

Por revistaeyn.com Las organizaciones están replanteando la forma en que seleccionan talento en medio de un mercado laboral marcado por cambios constantes, automatización y nuevas demandas profesionales. Lo que durante años fue considerado el principal filtro para acceder a un empleo —el currículum vitae— ya no resulta suficiente para determinar si una persona puede adaptarse y aportar valor a una empresa. De acuerdo con ManpowerGroup, las compañías están dejando de enfocarse exclusivamente en la experiencia previa y los títulos académicos para evaluar también habilidades, competencias y potencial de desarrollo de los candidatos.

“El contexto actual obliga a las organizaciones a mirar más allá de lo que una persona hizo, para enfocarse también en lo que puede hacer”, señala la firma especializada en capital humano. Bajo esta lógica, el proceso de selección ya no se centra únicamente en revisar trayectorias laborales, sino en identificar capacidades que permitan enfrentar entornos cambiantes y desafíos futuros. La transformación responde a una realidad concreta: los puestos de trabajo evolucionan rápidamente y muchas habilidades técnicas pueden quedar obsoletas en poco tiempo. En consecuencia, las empresas buscan perfiles con capacidad de adaptación, aprendizaje continuo y resolución de problemas. Uno de los principales cambios en esta tendencia es el auge de la evaluación por competencias. Este modelo prioriza comportamientos observables sobre aspectos tradicionales como años de experiencia o títulos universitarios. “Se trata de analizar cómo una persona trabaja en equipo, cómo toma decisiones o cómo responde frente a situaciones complejas”, explica ManpowerGroup.