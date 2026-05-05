Humanocracia: ¿Por qué empoderar al equipo es el mejor negocio?

Empresas & Management

El poder de la "Humanocracia" es convertir la empresa en un sistema donde el talento colectivo se aprovecha en lugar de desperdiciarse por la burocracia.

Por: Philip Wilson (*) No hablo de “motivación” como frase bonita, sino de algo muy práctico: empoderamiento real + crecimiento económico compartido. Hace cinco años fui a una conferencia y el expositor dijo algo que me dejó frío: el 70 % de los colaboradores en Estados Unidos no están motivados. Pensé: “si eso pasa en un país con tantas oportunidades, ¿qué estará pasando en Guatemala y en toda Centroamérica?”. La respuesta —por lo que he visto— es que es muy similar. Y la razón, en mi opinión, es sencilla: muchísima gente siente que trabaja duro, pero no decide, no crece y no participa del éxito de la empresa conforme esta va creciendo. Entonces se vuelve un ciclo: la empresa exige más, pero las personas no sienten que se vuelven parte de algo que también les pertenece. Soy lector por naturaleza, así que empecé a comprar libros de motivación, cultura y productividad. Encontré de todo: liderazgo, psicología, equipos, hábitos... pero que más me impactó fue uno de Gary Hamel: Humanocracy. Lo que plantea Hamel es fuerte, porque va contra la lógica tradicional de “la empresa necesita control”. Sostiene que los negocios más rentables y que más crecen tienden a ser los que reducen burocracia, empoderan equipos y comparten ganancias. No como gesto simbólico, sino como sistema de gestión. Lo que me convenció: no solo es teoría, usó ejemplos de empresas —varias públicas— y comparó su desempeño con su industria. En muchos casos, el crecimiento de esas compañías con equipos motivados era increíble. Y no era magia: era diseño organizacional. Uno de ellos es el de Nucor, fabricante de acero en Norteamérica. Lo interesante no es solo el tamaño, sino el modelo: manejan cada planta con equipos que deciden cómo invertir, qué procesos nuevos implementar, cómo resolver problemas operativos y alcanzar metas. Esto tiene un impacto enorme, porque si la gente que vive el proceso a diario puede tomar decisiones, se eliminan muchas reuniones, cadenas de autorización y “pérdida de tiempo”.

Nucor mantiene gastos administrativos mínimos —menos de la mitad de lo que se ve normalmente en la industria— y eso se traduce en mayor rentabilidad. Más importante todavía: cuando tenés equipos tomando sus propias decisiones, esos equipos se sienten en control. Se sienten responsables y dueños, aunque no lo sean legalmente. Esa sensación de control cambia el desempeño más que cualquier discurso motivacional. Otro ejemplo que me gustó fue el de un banco sueco llamado Handelsbanken, que opera con una sede central pequeña; las agencias tienen mucha autonomía para decidir qué productos promover en su zona y qué estrategias usar para crecer en su mercado. Como el área administrativa es pequeña y el sistema está diseñado alrededor de la confianza, permite que los banqueros logren mayores utilidades. Y lo que más me llamó la atención es que cada agencia se vuelve responsable por la rentabilidad de sus operaciones. Eso crea equipos que se parecen a emprendedores manejando su propia empresa. No es “un empleado esperando instrucciones”, es alguien que entiende el negocio, toma decisiones, asume consecuencias y mejora resultados. Hasta aquí, el empoderamiento suena muy bonito —y sí, aumenta la eficiencia—, pero lo que realmente potencia el sistema es el segundo componente: compartir ganancias. Porque una cosa es sentir que tu voz cuenta, y otra cosa es ver que tu esfuerzo también se refleja en tu casa, en tu familia, en tu futuro.