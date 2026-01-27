Informe: Seis de cada 10 empresas enfrenta ciberriesgos sin planes de respuesta

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Trend Micro Incorporated ha publicado un nuevo estudio basado en la consulta a más de 3.000 profesionales del sector en 88 países, el cual revela cómo la dependencia de la nube híbrida y la adopción acelerada de la inteligencia artificial están redefiniendo las prioridades de defensa corporativa. Si bien estas tecnologías son motores clave para el crecimiento empresarial, también han introducido nuevas vulnerabilidades que ponen a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de tecnología.

El reporte, denominado "Defenders Survey Report", indica que el 58 % de las organizaciones basa sus operaciones en infraestructuras de nube híbrida. Esta arquitectura se ha vuelto indispensable para el 41 % de las empresas, que la requieren para implementar sus estrategias de IA. La migración hacia estos entornos flexibles parece definitiva: solo un 2 % de los encuestados afirmó haber regresado sus sistemas a servidores físicos locales tras haber operado en la nube, señala el documento. "La seguridad ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un pilar de la viabilidad corporativa. Los líderes empresariales deben asumir que la innovación sostenible solo es posible si se gestiona el riesgo de manera integral, protegiendo tanto la infraestructura crítica como al capital humano que la opera", afirma Samuel Toro, Head of Sales para la región norte de Latinoamérica en Trend Micro. Esta evolución digital conlleva riesgos latentes que mantienen en alerta a los expertos. Los líderes de seguridad expresan una marcada preocupación por el uso ofensivo de la IA, señalando la suplantación de identidad y el fraude mediante deepfakes de audio y video como una de sus principales amenazas.

FALTA DE PREPARACIÓN

Asimismo, el compromiso de correos corporativos (BEC) sigue siendo una prioridad crítica, exigiendo a las compañías reforzar la gobernanza de sus datos y monitorear el uso de herramientas de IA por parte de los empleados. Otro hallazgo alarmante es la falta de preparación ante crisis e improvisación en los protocolos. Más del 60 % de las empresas admite no contar con planes de respuesta a incidentes documentados, o desconoce si existen. A esto se suma la dificultad para mantener visibilidad sobre los activos digitales: cerca del 20 % de los expertos asegura que los recursos en la nube son los más difíciles de inventariar, seguidos por los dispositivos utilizados en el trabajo remoto.