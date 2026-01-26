Las tres claves que las personas muy exitosas practican

Por revistaeyn.com
El éxito profesional rara vez depende solo del talento técnico. Aunque dominar un oficio es importante, la experiencia demuestra que avanzar en una carrera implica mucho más que cumplir tareas.
De acuerdo con Gorick Ng, autor de "Las reglas no dichas: secretos para empezar bien tu carrera" y asesor de carrera de Harvard, las personas que logran destacar de forma sostenida suelen cuidar tres dimensiones esenciales que, en la práctica diaria, muchos trabajadores descuidan.
Desde el primer día en un nuevo empleo —o incluso desde una entrevista— quienes nos rodean comienzan a formarse una opinión rápida basada en tres preguntas básicas: ¿puede esta persona hacer bien el trabajo?, ¿realmente quiere estar aquí?, ¿y resulta fácil trabajar con ella? Ng señala que convencer al entorno de que la respuesta es afirmativa en los tres casos puede marcar la diferencia entre estancarse o abrir puertas.
La primera de estas claves es la competencia. No se trata solo de saber hacer el trabajo, sino de hacerlo de manera completa, precisa y a tiempo, sin necesidad de supervisión constante. Las personas exitosas suelen asumir responsabilidad desde el inicio, comparten su razonamiento y no se limitan a pedir instrucciones. Revisan su trabajo antes de entregarlo, reducen errores evitables y son claras al gestionar expectativas.
Además, entienden que en muchos entornos no solo importa lo que se hace, sino cómo se percibe: la seguridad al hablar, la claridad al mostrar avances y la capacidad de comunicar logros influyen tanto como los resultados concretos, asegura Ng.
El segundo factor es el compromiso. Mostrar interés genuino por el trabajo y por los objetivos del equipo es fundamental, pero sin caer en excesos que puedan incomodar a otros. Esto implica llegar preparado a reuniones, responder mensajes con rapidez razonable y demostrar curiosidad intelectual.
Pequeños gestos —como participar activamente, cumplir horarios o ofrecer ayuda— pueden reforzar la imagen de una persona involucrada. Por el contrario, retrasos frecuentes, silencios prolongados o falta de iniciativa suelen generar dudas sobre la motivación, incluso cuando el desempeño técnico es correcto, explica el experto.
La tercera dimensión es la compatibilidad. Las personas que progresan suelen esforzarse por crear un ambiente cómodo a su alrededor. Construyen relaciones, muestran interés por sus colegas y se adaptan a las normas no escritas del equipo.
Comprenden las jerarquías, ajustan su estilo de comunicación y evitan imponer hábitos de trabajos anteriores sin observar primero cómo funcionan las cosas. Esta habilidad social no significa fingir, sino encontrar formas auténticas de integrarse.
Sin embargo, el entorno laboral no es igual para todos. Factores como el género, el origen social, la edad o incluso el nombre pueden influir en cómo se juzgan estas tres dimensiones. Para algunos, la competencia se da por sentada; para otros, se cuestiona constantemente. Aunque el sistema no siempre es justo, entender estas reglas implícitas permite leer mejor el contexto y tomar decisiones más estratégicas.
Con información de CNBC