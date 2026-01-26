Las tres claves que las personas muy exitosas practican

Empresas & Management

Experto señala que las personas que logran destacar de forma sostenida suelen cuidar tres dimensiones esenciales que, en la práctica diaria, muchos trabajadores descuidan.

Por revistaeyn.com El éxito profesional rara vez depende solo del talento técnico. Aunque dominar un oficio es importante, la experiencia demuestra que avanzar en una carrera implica mucho más que cumplir tareas. De acuerdo con Gorick Ng, autor de "Las reglas no dichas: secretos para empezar bien tu carrera" y asesor de carrera de Harvard, las personas que logran destacar de forma sostenida suelen cuidar tres dimensiones esenciales que, en la práctica diaria, muchos trabajadores descuidan.

Desde el primer día en un nuevo empleo —o incluso desde una entrevista— quienes nos rodean comienzan a formarse una opinión rápida basada en tres preguntas básicas: ¿puede esta persona hacer bien el trabajo?, ¿realmente quiere estar aquí?, ¿y resulta fácil trabajar con ella? Ng señala que convencer al entorno de que la respuesta es afirmativa en los tres casos puede marcar la diferencia entre estancarse o abrir puertas. La primera de estas claves es la competencia. No se trata solo de saber hacer el trabajo, sino de hacerlo de manera completa, precisa y a tiempo, sin necesidad de supervisión constante. Las personas exitosas suelen asumir responsabilidad desde el inicio, comparten su razonamiento y no se limitan a pedir instrucciones. Revisan su trabajo antes de entregarlo, reducen errores evitables y son claras al gestionar expectativas. Además, entienden que en muchos entornos no solo importa lo que se hace, sino cómo se percibe: la seguridad al hablar, la claridad al mostrar avances y la capacidad de comunicar logros influyen tanto como los resultados concretos, asegura Ng.