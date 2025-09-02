Instalaciones solares mundiales suben un 64 % en la primera mitad de 2025

Empresas & Management

Por Agencia EFE Las instalaciones solares a nivel global se encaminan a un nuevo año de récord, pues aumentaron un 64 % en la primera mitad de 2025 y sumaron 380 GW de nueva capacidad fotovoltaica a nivel global, con China a la cabeza del sector, de acuerdo con un informe. El documento del laboratorio de ideas independiente sobre energía Ember señaló que en 2024 la capacidad solar mundial no superó los 350 GW hasta septiembre, mientras que en este año se alcanzó la cifra en junio.

La energía solar es la fuente de generación de nueva electricidad de mayor crecimiento, según el informe, dada la rápida expansión de su capacidad, pues los datos de 2025 confirman una tendencia alcista en la producción en los últimos cuatro años. "En un mundo de mercados energéticos volátiles, la energía solar ofrece energía de producción nacional que puede desplegarse a una velocidad récord para satisfacer la creciente demanda, independientemente de las cadenas globales de suministro de combustibles fósiles", indicó en un comunicado el analista sénior de energía de Ember, Nicolas Fulghum. China continúa a la cabeza del sector y en el primer semestre de 2025 instaló más del doble de capacidad fotovoltaica (256 GW) que todo el resto del mundo en conjunto (124 GW), representando el 67 % del total a nivel global, según el informe. El laboratorio de ideas señaló que este crecimiento por parte del gigante asiático se vio impulsado por la "prisa" de los promotores de completar proyectos antes de la entrada en vigor de las nuevas normas de Pekín sobre compensación eólica y solar este pasado junio.