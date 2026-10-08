Investigan producción de conciertos en Costa Rica por lavado de dinero

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En los últimos años, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, un país reconocido por su democracia y falta de conflictos.

Por Agencia EFE Las autoridades de Costa Rica detuvieron a dos productores de conciertos como sospechosos de lavar dinero proveniente de una red del narcotráfico, lo que abre un nuevo frente de investigación sobre este problema en el país centroamericano. El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó la detención de Benavides Barboza y de un hombre de apellido Stockwell, ambos productores de conciertos y eventos masivos, quienes supuestamente recibieron al menos 859.000 dólares de una organización criminal liderada por un hombre de apellido Vargas, alias 'Sobrino', quien se encuentra detenido desde enero de 2025.

Según la investigación, el dinero fue manejado en efectivo para financiar tres eventos masivos entre 2024 y 2025, aunque Soto afirmó que aún se está por determinar si hubo más. En el operativo se llevaron a cabo veintidós allanamientos y se detuvo el mismo número de personas sospechosas de formar parte de la estructura de alias 'Sobrino' o de colaborar con él, entre ellas los dos productores. Asimismo, se persiguen bienes valorados en unos 700 millones de colones (US$1,5 millones). Entre los detenidos figuran, además de los organizadores de eventos, personas vinculadas a actividades como la venta de oro fundido con destino a Estados Unidos, inversiones inmobiliarias, ganado, lotería clandestina, extorsiones y préstamos clandestinos 'gota a gota'. El director del OIJ no mencionó los conciertos que habrían sido financiados con dinero del blanqueo porque, según aseguró, los artistas no tienen relación con el asunto.