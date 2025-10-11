Laboratorio Raven se expande por Centroamérica

Por revistaeyn.com

Laboratorio Raven expande su presencia a Centroamérica. La farmacéutica llega a Guatemala con planes enfocados en beneficios y oportunidades que sumen a la salud pública en el país; "contando con toda la fuerza y experiencia de nuestros Equipos, con sede central en San José, Costa Rica", apuntó Allen Montero Vargas, su CMO.

La empresa ya cuenta con operaciones en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, por lo que la llegada a Guatemala representa un paso estratégico que busca no solo el crecimiento corporativo, sino también generar bienestar.

“Laboratorio Raven no solamente busca llegar a Guatemala como parte de su proceso expansión sino como declaración de compromiso con la sociedad en toda la región, llevando su innovación y sus diferentes desarrollos a todas las personas, a precios asequibles”, afirmó Manolo Guerra Raven, CEO de Laboratorio Raven.

Raven se ha consolidado como un actor clave en la industria farmacéutica centroamericana. Su portafolio incluye líneas de productos para tratamientos crónicos, agudos, dermocosmética y nutracéutica, respaldados por innovación constante y estrictos estándares de calidad.