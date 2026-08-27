Día del Gamer: Seis recomendaciones de ciberseguridad

Tecnología & Cultura Digital

Las cuentas de videojuegos pueden contener credenciales, datos personales y métodos de pago que, al ser comprometidos, permiten realizar transacciones no autorizadas o apropiarse de cuentas.

Por revistaeyn.com El Día del Gamer, que se celebra cada 29 de agosto, pone en el centro a millones de personas que disfrutan de los videojuegos como parte de su entretenimiento y vida digital. Sin embargo, detrás de cada partida y cada usuario existen contraseñas, datos personales, medios de pago y otros activos digitales que pueden convertirse en un blanco para los ciberdelincuentes La comunidad gamer continúa creciendo. Según Statista, el 82 % de los usuarios de internet a nivel mundial juegan videojuegos a través de algún dispositivo. En Latinoamérica, según el Global Games Market Report 2025 de Newzoo, la comunidad alcanzó los 372,3 millones de jugadores, un incremento interanual del 4,5 %. Además, el 69 % de la población conectada a Internet en la región juega en al menos una plataforma.

Este crecimiento también aumenta la importancia de la ciberseguridad en el ecosistema gamer. Las cuentas de videojuegos pueden contener credenciales, datos personales y métodos de pago que, al ser comprometidos, permiten realizar transacciones no autorizadas o apropiarse de cuentas. Los atacantes utilizan técnicas como falsas promesas de contenido gratuito, hacks o sitios que imitan plataformas legítimas. Entre las principales amenazas destacan los info stealers, que roban credenciales y datos sensibles, y la ingeniería social multicanal, que combina distintos medios para hacer más convincentes los engaños “Para los ciberdelincuentes, una cuenta gamer no es únicamente un perfil para jugar: puede convertirse en una puerta de entrada a información personal, credenciales y medios de pago”, señaló Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras. En este contexto, es indispensable adoptar hábitos básicos de seguridad que puede ayudar a reducir la exposición a fraudes, robo de cuentas y pérdida de información. En el marco del Día del Gamer, Soluciones Seguras recomienda: ● Activar la autenticación multifactor (MFA) en las cuentas de videojuegos, correo electrónico y plataformas relacionadas. ● Utilizar contraseñas únicas para cada servicio y evitar reutilizar las mismas credenciales.