MD 2026 | Mujeres Desafiantes de la Década: una gala que conectó mujeres, vidas y trayectorias

Con un escenario lleno de mujeres del mundo de los negocios, las finanzas, la cultura y muchos otros nichos, gozaron de una jornada en la que un grupo de panelistas y expositoras hablaron de sus experiencias, del camino recorrido y sus historias, como un reflejo de lo que muchas también han vivido.

A lo largo de una década las páginas de Estrategia & Negocios han puesto en palabras los aprendizajes, desafíos, éxitos y barreras derribadas de más de 100 presidentas ejecutivas y financieras de toda la región centroamericana y más de 500 mujeres de diversos sectores. Y este 15 de octubre el Centro de Convenciones de Costa Rica albergó la celebración de esos diez años de Mujeres Desafiantes.

En ese marco, las participantes conocieron de primera mano el testimonio de Stephanie Melville, directora de la junta directiva de Progreso de Guatemala y Ana Karina Smith, expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. Ambas fueron parte del panel magistral “Mujeres Desafiantes en los Negocios y en las Organizaciones” bajo la moderación de la editora general de E&N, Velia Jaramillo.

Stephanie Melville es la primera mujer presidenta en 100 años de la historia de Progreso, empezó como secretaria de la junta directiva y hoy la lidera, además fue la primera mujer en formar parte de la Cámara de Industria.

Por su parte, Ana Karina Smith inició en la empresa de su abuelo, JCain Logistics, con tan solo 23 años, siendo la primera mujer en la junta directiva es reconocida por su contribución en las iniciativas destinadas a aumentar la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo de Panamá, ya que como expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá impulsó el cumplimiento de la Ley 56, que establece una participación mínima del 30% de mujeres en las juntas directivas de instituciones y empresas reguladas.

En sus respuestas fueron enfáticas en que la congruencia entre lo que se dice y hace a nivel empresarial es vital en la gestión y manejo de las organizaciones y los equipos de trabajo, lo que genera como resultado la verdadera confianza, siempre poniendo de frente los valores y principios.

Una de las intervenciones destacadas fue la de Andrea Cardona, la primera guatemalteca y centroamericana en alcanzar la cima del Everest, quien dio una charla magistral sobre su trayectoria y los pasos que dio para llegar hasta allí.

Llevó a las participantes a visitar el Everest juntas, con un video de sus aventuras, que evidenció cómo escaló las montañas, el frío que enfrentó y las pendientes que le tocó superar para llegar a su objetivo final.

“Un 22 de mayo de 2010 estaba llegando a los 8.000 metros de altura en el Everest a -40 grados centígrados y sensación térmica de -60° y había llegado después de tres años entrenando -escalando 14 cimas para llegar ahí-. Me quedaban solo 850 metros, lo más cerca de la cumbre y nunca me sentí con tanta duda”, recordó.

Relató que hizo una llamada a su mamá y le contó que a las 10 de la noche saldría hacia la cima, que significaban 18 horas a un ritmo de un paso por minuto y ella le dijo, “Andrea hija sabes que yo ya te visualizo en esa cumbre, para mí ya llegaste”.

“Me lo dijo una mujer que a los cinco años después de que su padre falleció se quedó encargada de sus hermanos, se graduó de médico cirujano, fue sobreviviente de violencia intrafamiliar y superó muchas de sus montañas, aunque ella no las eligió. Ese tipo de ejemplos es muy importante tenerlos cerca. Sucedieron muchas cosas para llegar a la cima y el poder de dar un paso más fue lo que lo hizo posible”, contó.

Cardona comenzó buscando información de mujeres referentes que lograron destacar en expediciones y llegaron a diversas cimas, quienes le compartieron consejo y les dijeron que lo vital era buscar al equipo adecuado para abrir brechas y alcanzar sus sueños.

Su charla no solo atrapó la atención de la audiencia, sino que generó un sentimiento de motivación especial, al mostrar los enormes desafíos que implicaba una expedición tan desafiante.