Meta vuelve a los tribunales acusada de provocar adicción en menores de edad

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El juicio forma parte de un litigio ‘multidistrital’ más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.

Por Agencia EFE Meta vuelve a los tribunales acusada por un grupo de 29 fiscales estatales de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en Instagram y Facebook. Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg, una en la que la indemnización económica podría ascender a US$1.400 millones, según las estimaciones.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas tienen previsto escuchar en el tribunal de Oakland, en el norte de California, los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años. También evaluarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes del consumidor. El juicio forma parte de un litigio ‘multidistrital’ más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap. Las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.