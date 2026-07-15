La "paternidad de mascotas" impulsa el gasto veterinario en Latinoamérica

Empresas & Management

El fenómeno, conocido como 'pet parenting' o paternidad de mascotas, se ha extendido especialmente entre jóvenes que retrasan la maternidad o la paternidad y destinan más recursos al cuidado de sus animales de compañía.

Por Agencia EFE Las solicitudes de asistencia y servicios especializados para mascotas aumentaron un 120 % en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina, impulsadas por una mayor demanda de atención veterinaria y cuidados preventivos para perros y gatos, según datos difundidos por la empresa mexicana Iké. El fenómeno, conocido como 'pet parenting' o paternidad de mascotas, se ha extendido especialmente entre jóvenes que retrasan la maternidad o la paternidad y destinan más recursos al cuidado de sus animales de compañía.

En México, casi siete de cada diez hogares tienen al menos una mascota, mientras que la población de animales domésticos supera los 80 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este cambio en la relación entre las personas y sus animales se refleja también en el consumo de servicios especializados. De acuerdo con datos de la empresa de asistencia Iké las solicitudes relacionadas con mascotas crecieron un 120 % en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina. La compañía atribuyó este incremento a una mayor preocupación por la salud preventiva y el bienestar animal, una tendencia que ha impulsado especialmente las consultas veterinarias a distancia y los servicios a domicilio.