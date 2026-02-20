'Nearshoring' eleva el foco de ciberamenazas para empresas, advierte Microsoft

Empresas & Management

El 74 % de las grandes empresas de América Latina considera que el nivel de amenaza ha aumentado en los últimos años y un 80 % prevé que el riesgo seguirá creciendo en los próximos dos a tres años, con diferencias “pequeñas” entre países y una base “muy similar”.

Por Agencia EFE El 'nearshoring', la industrialización y la digitalización acelerada están ampliando la superficie de ataque para el crimen cibernético y elevando la atención sobre las empresas, advirtió Microsoft, en un contexto en el que la región y el país anticipan un mayor nivel de peligro en los próximos años. Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, señaló que, si bien el fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro o 'nearshoring' es una “fantástica noticia” por implicar más inversión e integración económica, “también significa más atención” por parte de los cibercriminales, que buscan capturar recursos económicos mediante ataques.

Felman explicó que, en actividades intensivas en producción, la “disrupción operacional” es “posiblemente el peor dolor de cabeza” para una organización manufacturera que intenta producir al máximo para atender la demanda. Por ello, un incidente de ciberseguridad deja de ser un problema meramente tecnológico y se convierte en un riesgo directo para el negocio y sus activos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE El directivo afirmó que el ransomware es “el ataque más común en México y en América Latina” por su capacidad de operar “a gran escala”. La advertencia ocurre mientras una encuesta de ciberseguridad encargada por Microsoft a Edelman —aplicada en línea a expertos de grandes empresas (más de 250 empleados y más de 200 computadoras activas) en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico— dibuja un panorama de amenaza persistente y al alza, no solo en el país sino en la región latinoamericana. Según los resultados presentados por Alba Hermo, directora de Data & Intelligence en Edelman, el 60 % de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto”.