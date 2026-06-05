Tecnología & Cultura Digital

Universidad Fidélitas desarrolla Centro de Supercómputo e IA en Costa Rica

El nuevo centro incorporará infraestructura tecnológica especializada para procesamiento intensivo de datos, entrenamiento de inteligencia artificial usando grandes modelos de lenguaje, simulaciones y proyectos que requieren alto desempeño computacional.

  • Universidad Fidélitas desarrolla Centro de Supercómputo e IA en Costa Rica

    El Centro también proyecta abrir espacios para investigación aplicada y futuras colaboraciones con empresas y organizaciones que requieran soluciones tecnológicas de supercómputo basadas en datos e inteligencia artificial. Foto de cortesía
2026-06-05

Por revistaeyn.com

La Universidad Fidélitas avanza con el desarrollo de un Centro de Supercómputo e Inteligencia Artificial, una iniciativa con la que busca fortalecer la formación práctica de sus estudiantes y abrir nuevas oportunidades para la investigación aplicada en tecnologías avanzadas.

Según explicó Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación, uno de los principales desafíos para la educación superior es acompañar a los estudiantes de todas las disciplinas en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Robots y coches autónomos equipados con IA llegan para auxiliar tareas en el campo

“Los estudiantes necesitan interactuar con tecnologías avanzadas similares a las que encontrarán en el mercado laboral. La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, producimos y tomamos decisiones”, afirmó.

El nuevo centro incorporará infraestructura tecnológica especializada para procesamiento intensivo de datos, entrenamiento de inteligencia artificial usando grandes modelos de lenguaje, simulaciones y proyectos que requieren alto desempeño computacional.

Molina señaló que la iniciativa busca acercar a los estudiantes a entornos más cercanos a la realidad profesional, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software.

En Costa Rica se registran 35 nuevos diagnósticos diarios de diabetes

“Hoy ninguna profesión está aislada de la inteligencia artificial. Más allá del área de estudio, el mercado necesita personas ágiles y capaces de resolver problemas, analizar datos y trabajar con tecnología cambiante de manera inteligente, crítica y responsable”, agregó.

El Centro también proyecta abrir espacios para investigación aplicada y futuras colaboraciones con empresas y organizaciones que requieran soluciones tecnológicas de supercómputo basadas en datos e inteligencia artificial.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Educación
|
Investigación
|
Inteligencia artificial
|
Universidad
|
Computación
|
Costa Rica
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE