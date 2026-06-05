Universidad Fidélitas desarrolla Centro de Supercómputo e IA en Costa Rica

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El nuevo centro incorporará infraestructura tecnológica especializada para procesamiento intensivo de datos, entrenamiento de inteligencia artificial usando grandes modelos de lenguaje, simulaciones y proyectos que requieren alto desempeño computacional.

Por revistaeyn.com La Universidad Fidélitas avanza con el desarrollo de un Centro de Supercómputo e Inteligencia Artificial, una iniciativa con la que busca fortalecer la formación práctica de sus estudiantes y abrir nuevas oportunidades para la investigación aplicada en tecnologías avanzadas. Según explicó Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación, uno de los principales desafíos para la educación superior es acompañar a los estudiantes de todas las disciplinas en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

“Los estudiantes necesitan interactuar con tecnologías avanzadas similares a las que encontrarán en el mercado laboral. La inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, producimos y tomamos decisiones”, afirmó. El nuevo centro incorporará infraestructura tecnológica especializada para procesamiento intensivo de datos, entrenamiento de inteligencia artificial usando grandes modelos de lenguaje, simulaciones y proyectos que requieren alto desempeño computacional. Molina señaló que la iniciativa busca acercar a los estudiantes a entornos más cercanos a la realidad profesional, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software.