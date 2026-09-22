Régimen definitivo de Costa Rica creció en productividad −0,1% entre 2016 y 2021

Empresas & Management

La investigación publicada por la Academia de Centroamérica. concluye que Costa Rica necesita una estrategia nacional de transformación productiva que permita superar la fragmentación de los esfuerzos dirigidos al desarrollo empresarial.

Por revistaeyn.com El régimen definitivo, que concentró el 88,4% del empleo de Costa Rica en 2024, registró un movimiento promedio de la productividad de −0,1 % entre 2016 y 2021, plantea el estudio elaborado por Ricardo Monge-González e Isaac Ovares Sandí y publicado por la Academia de Centroamérica. En contraste, el régimen de zonas francas alcanzó un 10,9 % durante ese mismo período. Esta diferencia evidencia uno de los principales desafíos del país: lograr que el conocimiento, la tecnología y las oportunidades de crecimiento lleguen a un mayor número de empresas y trabajadores.

La investigación concluye que Costa Rica necesita una estrategia nacional de transformación productiva que permita superar la fragmentación de los esfuerzos dirigidos al desarrollo empresarial. El estudio advierte que el dinamismo de los sectores más avanzados no se ha extendido suficientemente al resto del tejido empresarial. La diferencia también se observa en la producción: entre 2014 y 2024, el régimen de zonas francas registró un crecimiento promedio de 13,0 %, frente a un 2,7 % del régimen definitivo. Este último comprende las actividades que operan fuera de los regímenes especiales e incluye empresas de distintos tamaños. Para los investigadores, esta dualidad trasciende el desempeño de las empresas: se relaciona con diferencias en oportunidades laborales, salarios y desarrollo territorial. El reto consiste en fortalecer las capacidades de los sectores rezagados para que puedan incorporar tecnología, elevar su competitividad y participar en actividades de mayor valor agregado. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la limitada transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales, las debilidades del sistema de innovación, las barreras al crecimiento empresarial y la falta de coordinación institucional.