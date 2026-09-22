Régimen definitivo de Costa Rica creció en productividad −0,1% entre 2016 y 2021

Por revistaeyn.com
El régimen definitivo, que concentró el 88,4% del empleo de Costa Rica en 2024, registró un movimiento promedio de la productividad de −0,1 % entre 2016 y 2021, plantea el estudio elaborado por Ricardo Monge-González e Isaac Ovares Sandí y publicado por la Academia de Centroamérica.
En contraste, el régimen de zonas francas alcanzó un 10,9 % durante ese mismo período. Esta diferencia evidencia uno de los principales desafíos del país: lograr que el conocimiento, la tecnología y las oportunidades de crecimiento lleguen a un mayor número de empresas y trabajadores.
La investigación concluye que Costa Rica necesita una estrategia nacional de transformación productiva que permita superar la fragmentación de los esfuerzos dirigidos al desarrollo empresarial.
El estudio advierte que el dinamismo de los sectores más avanzados no se ha extendido suficientemente al resto del tejido empresarial.
La diferencia también se observa en la producción: entre 2014 y 2024, el régimen de zonas francas registró un crecimiento promedio de 13,0 %, frente a un 2,7 % del régimen definitivo. Este último comprende las actividades que operan fuera de los regímenes especiales e incluye empresas de distintos tamaños.
Para los investigadores, esta dualidad trasciende el desempeño de las empresas: se relaciona con diferencias en oportunidades laborales, salarios y desarrollo territorial. El reto consiste en fortalecer las capacidades de los sectores rezagados para que puedan incorporar tecnología, elevar su competitividad y participar en actividades de mayor valor agregado.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la limitada transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales, las debilidades del sistema de innovación, las barreras al crecimiento empresarial y la falta de coordinación institucional.
Según el estudio, ofrecer financiamiento, capacitación o asistencia técnica por separado puede atender necesidades puntuales, pero resulta insuficiente cuando una empresa requiere varios de estos apoyos para crecer. Por ello, recomienda articular los servicios alrededor de las necesidades de los negocios, con objetivos compartidos y seguimiento de resultados.
La investigación también subraya que innovar abarca mejoras en gestión, organización, comercialización y procesos productivos. Estas capacidades son relevantes para que las pymes puedan adoptar nuevas tecnologías y desarrollar una oferta más competitiva.
“Debemos apoyar al sector productivo, principalmente a las pymes, a integrarse activamente en los procesos de digitalización. Debemos ayudarlos a utilizar la automatización y la inteligencia artificial que complementa el trabajo, no que lo sustituya”, explicó Ricardo Monge-González, economista, presidente de la Academia de Centroamérica y coautor del estudio.
El informe propone 14 recomendaciones organizadas por prioridad y horizonte de implementación. Entre las acciones previstas para iniciar en los primeros 24 meses destacan establecer una instancia de coordinación de alto nivel, definir una estrategia nacional de transformación productiva, reducir barreras regulatorias al crecimiento empresarial e impulsar la adopción tecnológica.
También plantea fortalecer los encadenamientos entre empresas nacionales y multinacionales, con énfasis en insumos especializados, y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan determinar cuáles intervenciones generan resultados.