Expertos advierten: Jefes buscan ser queridos, pero eso no garantiza un liderazgo eficaz

Empresas & Management

Uno de los mayores tropiezos entre quienes gestionan equipos —sin importar su antigüedad— es la dificultad para ofrecer retroalimentación honesta y oportuna.

Por revistaeyn.com En un entorno laboral marcado por transformaciones aceleradas —desde el auge del teletrabajo hasta la incorporación masiva de la inteligencia artificial—, cada vez más profesionales intentan perfeccionar sus habilidades como líderes. Y esa tendencia se refleja en los datos: las búsquedas globales en Google relacionadas con “liderazgo”, “capacitación directiva” y “cómo guiar equipos” alcanzan niveles históricos. Brian Glaser, director global de aprendizaje de Google y responsable de los programas de inducción y formación para más de 150.000 colaboradores, explica que este interés responde a una necesidad común: liderar con claridad en medio de cambios profundos en la cultura corporativa, la economía y la dinámica laboral.

No obstante, advierte que uno de los mayores tropiezos entre quienes gestionan equipos —sin importar su antigüedad— es la dificultad para ofrecer retroalimentación honesta y oportuna. Según Glaser, demasiados supervisores evitan hacer observaciones críticas porque temen deteriorar su relación con el equipo o dejar de ser percibidos como “amables”. Pero ese enfoque, aunque bien intencionado, puede ser contraproducente. “Ser cordial es positivo”, señala, “pero el liderazgo no se construye solo con simpatía, sino con respeto”. Y ese respeto, insiste, se gana cuando los colaboradores comprenden con precisión qué se espera de ellos y en qué áreas deben mejorar. El directivo afirma que esta situación es especialmente frecuente entre quienes asumen por primera vez una posición de mando o entre empleados recién ascendidos que deben dirigir a antiguos compañeros. Sin embargo, no abordar los puntos débiles puede provocar que los equipos se estanquen, repitan errores evitables o pierdan oportunidades de crecimiento. “Si solo destacas lo que funciona y evitas lo difícil, el grupo difícilmente avanzará”, apunta.