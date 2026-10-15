Copa Airlines reúne a sector turístico para impulsar digitalización y crecimiento

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La jornada abordó los cambios en los hábitos de los viajeros, que recurren cada vez más a los canales digitales para descubrir destinos, comparar servicios y realizar reservas.

Por Agencia EFE Copa Airlines celebró la segunda edición del Foro de Capacitación Turística, una iniciativa dirigida a emprendedores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y gremios del sector, con el objetivo de fortalecer sus capacidades empresariales mediante herramientas tecnológicas, alternativas de financiamiento y estrategias para mejorar la experiencia de los visitantes. “No es un secreto: el turismo en Panamá vive su mejor momento en la historia (...) sabemos que los turistas están por todas partes, por todas partes del país y en su gran mayoría muy contentos con sus experiencias en Panamá”, afirmó el director ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

La directora de Experiencia al Colaborador y Sostenibilidad de Copa Airlines, Laura Plata, señaló que la aerolínea panameña cree en el turismo y apoya su crecimiento, pero de una forma “sostenible”. Señaló que para el mes de septiembre a través del programa Stopover están "sobrepasando el número de 200.000 nuevos turistas" que están llegando al país y ven "cómo el crecimiento del turismo ha sido exponencial año contra año". La jornada abordó los cambios en los hábitos de los viajeros, que recurren cada vez más a los canales digitales para descubrir destinos, comparar servicios y realizar reservas. En este contexto, la inteligencia artificial, el marketing digital y los pagos electrónicos representan herramientas que pueden ayudar a los negocios a mejorar su visibilidad, captar clientes y responder a las nuevas demandas del mercado. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) fue la encargada de presentar el panorama del sector y la nueva marca país en el foro.