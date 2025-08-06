Sube en bolsa American Eagle tras halago de Trump a polémico anuncio de Sydney Sweeney

Empresas & Management

Por Agencia EFE La marca de ropa American Eagle se disparó un 24 % en Wall Street tras los halagos del presidente estadounidense, Donald Trump, a su polémico anuncio protagonizado por Sydney Sweeney tras enterarse de que la actriz está registrada como votante republicana. Al cierre de la bolsa, las acciones de la minorista se situaron en US$13,28 dólares, casi un 24 % más respecto al cierre del viernes pasado, dando un notable impulso a su capitalización, que se sitúa en US$1.860 millones, y que en el último año se ha reducido en torno al 33 % debido a problemas de ventas.

Sweeney protagoniza un anuncio que juega con la palabra ‘jeans’ (vaqueros), con una pronunciación muy similar en inglés a 'genes', y que muchos usuarios de internet han interpretado como una defensa de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores. Trump declaró ante la prensa que le "encanta el anuncio" después de que un periodista le informara que la actriz está registrada como votante del Partido Republicano, y escribió en su red social Truth Social que la campaña de esta marca es la "más popular" y que los vaqueros "vuelan de las estanterías".