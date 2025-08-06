Sube en bolsa American Eagle tras halago de Trump a polémico anuncio de Sydney Sweeney

Por Agencia EFE
La marca de ropa American Eagle se disparó un 24 % en Wall Street tras los halagos del presidente estadounidense, Donald Trump, a su polémico anuncio protagonizado por Sydney Sweeney tras enterarse de que la actriz está registrada como votante republicana.
Al cierre de la bolsa, las acciones de la minorista se situaron en US$13,28 dólares, casi un 24 % más respecto al cierre del viernes pasado, dando un notable impulso a su capitalización, que se sitúa en US$1.860 millones, y que en el último año se ha reducido en torno al 33 % debido a problemas de ventas.
Sweeney protagoniza un anuncio que juega con la palabra ‘jeans’ (vaqueros), con una pronunciación muy similar en inglés a 'genes', y que muchos usuarios de internet han interpretado como una defensa de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores.
Trump declaró ante la prensa que le "encanta el anuncio" después de que un periodista le informara que la actriz está registrada como votante del Partido Republicano, y escribió en su red social Truth Social que la campaña de esta marca es la "más popular" y que los vaqueros "vuelan de las estanterías".
American Eagle, por su parte, ha salido al paso de la polémica asegurando que la campaña trata únicamente sobre los tejanos, pero según medios económicos gracias a la publicidad, y a la intervención del presidente, el interés por la marca en las búsquedas de Google es el más alto en dos décadas.
El pasado mes de mayo, la marca de ropa anunció amortizaciones por valor de US$75 millones relacionadas con un exceso de inventario y retiró sus previsiones de negocio para este año citando un entorno macroeconómico complicado y unas malas ventas que le llevaron a hacer grandes descuentos.