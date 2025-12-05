CCSS negociará con trabajadores independientes para mejorar condiciones de aseguramiento

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pondrá en marcha mesas de trabajo con representantes de los trabajadores por cuenta propia, en busca de avanzar en una agenda que reduzca las brechas entre quienes cotizan como independientes y los asalariados. La conversación se centrará en varias materias sensibles para este segmento laboral. Entre ellas figura la posible revisión del porcentaje de contribución vigente, la evaluación del actual periodo de gracia —que actualmente otorga 30 días a los independientes frente a los seis meses con que cuentan las personas asalariadas tras cesar su relación laboral— y la modernización de los mecanismos de autoliquidación.

La intención, según fuentes vinculadas al proceso, es lograr una mayor equidad en el acceso y la continuidad del aseguramiento, asegurando que derechos y obligaciones guarden proporción y justicia. Joseph Ugalde Thompson, portavoz de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, resaltó el papel del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en los últimos dos años, cuyo acompañamiento ha sido clave para impulsar mejoras en la aplicación de la Ley 10604 —vinculada a la extensión de condonaciones— y para favorecer una interpretación más sólida de la Ley 10363. “Su intervención ha contribuido a robustecer la seguridad jurídica de quienes trabajan por cuenta propia y a sostener el reclamo por condiciones más justas”, afirmó Ugalde Thompson. Otro de los asuntos que ocupará a los participantes es la homologación de licencias en casos de fuerza mayor: por ejemplo, cuando un cotizante debe ausentarse para cuidar a un familiar en situación terminal o a un menor gravemente enfermo.