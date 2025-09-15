Trump: Empresas extranjeras pueden traer a sus empleados a EEUU por 'un tiempo'

Empresas & Management

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las empresas extranjeras pueden traer a sus empleados al país por "un tiempo" para capacitar a los estadounidenses, tras la polémica con Corea del Sur por la redada migratoria de 475 trabajadores en una planta de Hyundai. El mandatario también expuso que no quiere "asustar o desincentivar la inversión en Estados Unidos de países o compañías del exterior" en una publicación en su red social, Truth Social.

"Cuando empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas, o varias otras 'cosas' extremadamente complejas vienen a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente experta por un periodo de tiempo para enseñar y entrenar a nuestra gente a hacer estos muy únicos y complejos productos", dijo. Sus declaraciones se producen días después del regreso a Corea del Sur de 316 trabajadores surcoreanos, de un total de 475 de varios países, que la Administración Trump detuvo el 4 de septiembre en una planta de Hyundai en Georgia, la mayor redada migratoria en un sitio de trabajo en lo que va del Gobierno. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, advirtió de que el operativo minó la confianza de las empresas de su país en invertir en Estados Unidos, mientras que su cancillería afirmó a la prensa que Trump pidió a los funcionarios de Corea del Sur que "alentaran" a los trabajadores a quedarse.