Michel Caputi: datos, la brújula para transformar la banca

En un ecosistema financiero que se redefine a velocidad digital, Michel Caputi ha encontrado en los datos, la tecnología y la cultura del aprendizaje continuo los pilares para construir un nuevo modelo de liderazgo.

En la actualidad, encabeza una transformación que combina rigor técnico e innovación aplicada. Desde este rol —y como Gerente de Alianzas Estratégicas en Banco Industrial— impulsa una estrategia que conecta dos mundos: el respaldo institucional de un banco líder y la agilidad de una startup.

Zigi nace, precisamente, “de las entrañas” del banco, como él describe, con un modelo que coloca los datos en el centro de cada decisión.