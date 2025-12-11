Michel Caputi: datos, la brújula para transformar la banca

Entrevista de Alejandra Ordóñez - Estrategia & Negocios
En un ecosistema financiero que se redefine a velocidad digital, Michel Caputi ha encontrado en los datos, la tecnología y la cultura del aprendizaje continuo los pilares para construir un nuevo modelo de liderazgo.
En la actualidad, encabeza una transformación que combina rigor técnico e innovación aplicada. Desde este rol —y como Gerente de Alianzas Estratégicas en Banco Industrial— impulsa una estrategia que conecta dos mundos: el respaldo institucional de un banco líder y la agilidad de una startup.
Zigi nace, precisamente, “de las entrañas” del banco, como él describe, con un modelo que coloca los datos en el centro de cada decisión.
Para Caputi, la apuesta por la tecnología es clave. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial es hoy un aliado clave en modelos de riesgo, atención al cliente y desarrollo de software. Eso sí —advierte— hay que invertir tecnológicamente con propósito. “Cada dólar debe tener trazabilidad hacia una mejora del cliente que sea tangible y palpable”.
Caputi es uno de los Empresarios Admirados de 2025 dentro del pilar: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE, que reconoce a aquellos líderes que respaldado con fuerza proyectos clave en esta área o que promueve soluciones tecnológicas que mejoran procesos y resultados.
A partir de una metodología rigurosa desarrollada por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.
