Las mujeres son las que toman decisiones de compra, ¿Cómo conquistarlas?

Sin embargo, ¿se diseñan productos especialmente para ellas? “ Las mujeres somos las jefas de adquisición de las familias, (...) fidelizamos marcas y, ¿qué está pasando? Las empresas de publicidad no nos ven. En el futuro, además, nosotras vamos a tener mucho más poder económico porque vivimos más que los hombres”, apunta Carmen Álvarez, gerontóloga social y experta en longevidad.

Consumer Reports 2024 señala que en EEUU, los productos de cuidado personal femenino cuestan hasta 48 % más. Analizó que en 30 de 35 categorías, los productos destinados a las mujeres tenían un precio más elevado que los destinados al mercado masculino. Elena Aguilera, consultora de GWI, habla del concepto “impuesto rosa”, que castiga a productos destinados a las mujeres, que son más caros y de menor calidad.

¿Cómo frenarlo? “Las empresas (deben) reestructurar sus estrategias. No se trata sólo de vender más, sino de entender que las mujeres no son un nicho: son el centro de la economía global. Las marcas que no asuman esta realidad con seriedad y profundidad quedarán obsoletas”, agregó Priscila Chaves, de Cargill.

Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human & Hispanic, subrayó que en mercados desarrollados, como el de EEUU, las mujeres han salido de comprar por necesidades básicas a comprar tecnología y autos.