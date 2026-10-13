Honduras obtiene fallo favorable en Ciadi y evita pagar US$460 millones

Centroamérica & Mundo

El origen del conflicto se encuentra en un proceso judicial desarrollado en Honduras que involucró a CA Capital, subsidiaria de JLL Capital. La empresa argumentó que las actuaciones judiciales habían constituido una expropiación de su inversión y una denegación de justicia por parte del Estado.

Por revistaeyn.com Honduras logró evitar el pago de US$460 millones que reclamaba la empresa mexicana JLL Capital, luego de que un tribunal internacional de arbitraje resolviera a favor del Estado hondureño una disputa relacionada con presuntas violaciones a la protección de inversiones. La Procuraduría General de la República (PGR) informó octubre que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo favorable a Honduras el pasado 30 de septiembre, en el marco del expediente ARB/23/3.

El fallo determinó, por mayoría, que el tribunal no tenía competencia para conocer la controversia presentada por la compañía mexicana. La resolución se produjo después de que la representación legal del Estado hondureño planteara objeciones sobre la jurisdicción del organismo internacional. El origen del conflicto se encuentra en un proceso judicial desarrollado en Honduras que involucró a CA Capital, subsidiaria de JLL Capital. La empresa argumentó que las actuaciones judiciales habían constituido una expropiación de su inversión y una denegación de justicia por parte del Estado. Según la reclamación de la compañía, esas actuaciones habrían vulnerado las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, argumento con el que buscaba obtener una compensación de US$460 millones.