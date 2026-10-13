Honduras obtiene fallo favorable en Ciadi y evita pagar US$460 millones

Por revistaeyn.com
Honduras logró evitar el pago de US$460 millones que reclamaba la empresa mexicana JLL Capital, luego de que un tribunal internacional de arbitraje resolviera a favor del Estado hondureño una disputa relacionada con presuntas violaciones a la protección de inversiones.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó octubre que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo favorable a Honduras el pasado 30 de septiembre, en el marco del expediente ARB/23/3.
El fallo determinó, por mayoría, que el tribunal no tenía competencia para conocer la controversia presentada por la compañía mexicana. La resolución se produjo después de que la representación legal del Estado hondureño planteara objeciones sobre la jurisdicción del organismo internacional.
El origen del conflicto se encuentra en un proceso judicial desarrollado en Honduras que involucró a CA Capital, subsidiaria de JLL Capital. La empresa argumentó que las actuaciones judiciales habían constituido una expropiación de su inversión y una denegación de justicia por parte del Estado.
Según la reclamación de la compañía, esas actuaciones habrían vulnerado las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, argumento con el que buscaba obtener una compensación de US$460 millones.
Sin embargo, el tribunal consideró que la controversia estaba vinculada con medidas relacionadas con servicios financieros, un ámbito excluido del capítulo de protección de inversiones del tratado invocado. Este razonamiento sustentó la decisión de declararse incompetente para resolver el fondo del caso.
Además, el órgano arbitral rechazó una petición subsidiaria de JLL Capital, mediante la cual la empresa solicitaba que se reconociera la competencia del tribunal con base en el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte.
La PGR destacó que el resultado constituye una resolución favorable para Honduras, debido a que desestimó la posibilidad de que el tribunal conociera las reclamaciones planteadas por la compañía.
Con información de La Prensa