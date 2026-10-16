MD 2026 | El auge de la visibilidad ejecutiva de la mujer

Por Daniel Zueras - revistaeyn.com
La visibilidad pública de las mujeres directivas y empresarias en la región centroamericana atraviesa una transformación profunda. Durante años, la presencia mediática de la ejecutiva estuvo limitada a nombramientos coyunturales o discursos encasillados en las barreras de género. Hoy, los datos del panorama digital demuestran que las líderes de nuestros países posicionan sus marcas personales alrededor de las grandes decisiones de negocios que mueven la región.
El estudio de Social Listening ‘Mujeres que impulsan la conversación empresarial en Centroamérica y Caribe’ analizó la conversación digital en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, abarcando dos años completos (del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026) lo ha desarrollado la consultora Upgrade Comunicación y sus resultados se han presentado por E&N en la edición 321 (en el marco del décimo aniversario de Mujeres Desafiantes) y en el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, celebrado el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
El informe procesó un universo de 34.548 registros digitales provenientes de medios de comunicación y redes sociales, identificando a 97 perfiles de mujeres líderes que protagonizan la agenda empresarial en los siete países estudiados.
La presentación de la investigación abrió la segunda parte del evento ‘Mujeres desafiantes de la década’ de E&N. Cecilia Córdoba, socia y directora de Upgrade Comunicación explicó que el registro se realizó “no sólo para entender quién aparece, sino cómo se construye este espacio y cómo esa voz se vuelve importante en el ecosistema digital”.
El equipo de investigación de Upgrade Comunicación aplicó capas sucesivas de filtros para aislar menciones pasajeras y reconocer presencias públicas continuas. Tras una búsqueda inicial orientada a líderes empresariales, se fijó un umbral mínimo de más de 30 menciones acumuladas para avanzar a la fase de análisis individualizado. En esta segunda instancia, se combinó nombre, apellido y organización para determinar el volumen de conversación y configurar el ranking regional.
Córdoba explicó que “la investigación no buscó determinar quiénes son las mujeres más importantes o influyentes de la región en los negocios, sino identificar aquellas que alcanzaron una mayor visibilidad dentro de la conversación digital”.
Esta precisión es clave: una relevante trayectoria empresarial o capacidad ejecutiva no garantiza figurar en el listado si la persona no alcanza el umbral fijado dentro de esos parámetros. Al mismo tiempo, los investigadores destacan que esto pone de manifiesto una gran oportunidad para un universo de ejecutivas con experiencia y conocimiento que aún pueden desarrollar mucho más su presencia pública.
De las etiquetas de género a la agenda de negocios
Un hallazgo central de la investigación radica en el giro temático de la conversación. Aunque el discurso sobre la equidad de género, la inclusión y la brecha laboral sigue presente, convive de forma activa con un relato donde las mujeres son visibilizadas por las decisiones, inversiones y proyectos de negocios que lideran desde sus posiciones estratégicas.
“La conversación evoluciona, se limita cada vez menos a hablar de brecha de género y cada vez más a hablar sobre cómo aportan las mujeres al negocio, lo hacen crecer, o sobre cómo impulsan a sus equipos”, apunta Córdoba. Ambos procesos conviven: la brecha persiste en la operación interna, pero la esfera pública abre cada vez más espacio para visibilizar el conocimiento ejecutivo femenino.
El análisis sectorial demuestra que la visibilidad femenina se concentra en rubros de alto impacto en la economía regional. La categoría de finanzas, banca y seguros registra el mayor volumen entre los sectores clasificables del estudio. Le sigue turismo y hospitalidad, que ganó protagonismo durante el segundo período analizado. También destaca la participación en comercio exterior, tecnología, salud, construcción, industria y energía.
Esta visibilidad se articula en torno a ejes estratégicos de transformación:
Inversión y competitividad: Atracción de capitales y clima de negocios.
Innovación y transformación digital: Adopción tecnológica y modernización.
Sostenibilidad y gestión del talento: Modelos de negocio con impacto social y ambiental.
Comercio e integración regional: Dinamización de exportaciones y cadenas de valor.
Al posicionarse en estas agendas de fondo, las líderes amplían el marco de su liderazgo: son reconocidas como referentes indiscutibles dentro de sus respectivas industrias.
El ecosistema digital y la construcción de marca personal
El informe registra un acelerado crecimiento de la conversación en redes sociales frente a los medios tradicionales. Entre el primer período analizado (entre julio de 2024 y junio de 2025) y el segundo (de julio de 2025 a junio de 2026), los registros en redes sociales pasaron de 1.497 a 13.893 publicaciones. Plataformas profesionales como LinkedIn se han consolidado como el espacio idóneo para compartir análisis de mercado, comunicar hitos de gestión y transmitir una comunicación transparente que expone el propósito detrás de cada decisión.
Así, hoy existe un ecosistema de conversación más amplio, en el que las líderes tienen nuevas posibilidades de participar directamente, construir una voz propia y ampliar su presencia en los temas estratégicos de sus sectores.
Esta dinamización implica que la marca personal estratégica no consiste en generar volumen de contenido de forma estéril, sino en construir autoridad definiendo territorios temáticos, aportando criterio riguroso y manteniendo coherencia entre el discurso y la gestión.
“Hay mujeres que están posicionando sus voces y su trabajo en valor de la comunidad. Pero hay aún muchos espacios para que más mujeres se sumen a la conversación. Es necesario que lo hagan”, apuntó Córdoba.
Radiografía regional
La conversación digital no se comporta de igual manera en los siete países evaluados. El estudio identifica dos modelos diferenciados de visibilidad:
Modelos de alta concentración: En El Salvador y Honduras, un grupo reducido de líderes absorbe la inmensa mayoría de las menciones públicas. En El Salvador, por ejemplo, los dos perfiles principales reúnen el 85,9% de la conversación analizada.
Modelos de mayor distribución: En República Dominicana el mapa es mucho más diverso y atomizado, con 30 perfiles identificados en el ranking final, donde las dos figuras con mayor volumen acumulan únicamente el 24,6% de las menciones.
“Hay una lista de más de 90 perfiles que impulsan la conversación de las mujeres en Centroamérica”, explicó Córdoba. En el Top 5 Regional de visibilidad destacan:
Alejandra Durán (CORSATUR, El Salvador), 3.978 menciones. Anabel Gallardo (COHEP, Honduras), 2.024 menciones. Gisela Sánchez (BCIE, Costa Rica), 1.643 menciones. Silvia Cuéllar (COEXPORT, El Salvador), 942 menciones. Gilda Tinoco Castillo (Claro, Nicaragua), 903 menciones.
El análisis evidencia que la visibilidad es también un fenómeno fuertemente institucional. Hitos como foros, nombramientos, convenios y datos sectoriales generados por empresas y gremios abren ventanas de visibilidad que las líderes pueden potenciar con una voz propia y sostenida en el tiempo.
El evento contó con el apoyo de BAC, BCIE, Schneider Electric, Grupo AG, Grupo Bimbo, Ron Centenario, Maggi, UpGrade, Castillo Hermanos, Cementos Progreso y Cargill. También participó de manera exclusiva BN Mujer de BN.