MD 2026 | El auge de la visibilidad ejecutiva de la mujer

Por Daniel Zueras - revistaeyn.com

La visibilidad pública de las mujeres directivas y empresarias en la región centroamericana atraviesa una transformación profunda. Durante años, la presencia mediática de la ejecutiva estuvo limitada a nombramientos coyunturales o discursos encasillados en las barreras de género. Hoy, los datos del panorama digital demuestran que las líderes de nuestros países posicionan sus marcas personales alrededor de las grandes decisiones de negocios que mueven la región.

El estudio de Social Listening ‘Mujeres que impulsan la conversación empresarial en Centroamérica y Caribe’ analizó la conversación digital en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, abarcando dos años completos (del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026) lo ha desarrollado la consultora Upgrade Comunicación y sus resultados se han presentado por E&N en la edición 321 (en el marco del décimo aniversario de Mujeres Desafiantes) y en el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, celebrado el jueves 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El informe procesó un universo de 34.548 registros digitales provenientes de medios de comunicación y redes sociales, identificando a 97 perfiles de mujeres líderes que protagonizan la agenda empresarial en los siete países estudiados.

La presentación de la investigación abrió la segunda parte del evento ‘Mujeres desafiantes de la década’ de E&N. Cecilia Córdoba, socia y directora de Upgrade Comunicación explicó que el registro se realizó “no sólo para entender quién aparece, sino cómo se construye este espacio y cómo esa voz se vuelve importante en el ecosistema digital”.

El equipo de investigación de Upgrade Comunicación aplicó capas sucesivas de filtros para aislar menciones pasajeras y reconocer presencias públicas continuas. Tras una búsqueda inicial orientada a líderes empresariales, se fijó un umbral mínimo de más de 30 menciones acumuladas para avanzar a la fase de análisis individualizado. En esta segunda instancia, se combinó nombre, apellido y organización para determinar el volumen de conversación y configurar el ranking regional.

Córdoba explicó que “la investigación no buscó determinar quiénes son las mujeres más importantes o influyentes de la región en los negocios, sino identificar aquellas que alcanzaron una mayor visibilidad dentro de la conversación digital”.

Esta precisión es clave: una relevante trayectoria empresarial o capacidad ejecutiva no garantiza figurar en el listado si la persona no alcanza el umbral fijado dentro de esos parámetros. Al mismo tiempo, los investigadores destacan que esto pone de manifiesto una gran oportunidad para un universo de ejecutivas con experiencia y conocimiento que aún pueden desarrollar mucho más su presencia pública.