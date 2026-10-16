Mujeres Desafiantes en los Negocios: abrir brechas para las nuevas generaciones

Mujeres Desafiantes

Stephanie Melville de Guatemala y Ana Karina Smith de Panamá compartieron silla en un panel donde hablaron sobre sus experiencias y desafíos como destacadas líderes empresariales.

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com Ser mujer que lidera en los negocios y las organizaciones lleva consigo una enorme responsabilidad y es la de abrir brechas para futuras generaciones, que tengan el camino mucho más allanado. Esta fue una de las conclusiones del panel magistral desarrollado en el marco del foro Mujeres Desafiantes 2026 de E&N, el pasado 15 de octubre en el Centro de Convenciones en Costa Rica. En este espacio participaron dos referentes vinculadas con el mundo empresarial centroamericano, Stephanie Melville, directora de la junta directiva de Progreso en Guatemala y Ana Karina Smith, expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. Ambas compartieron frente a un escenario repleto de mujeres del mundo de los negocios, las finanzas, la cultura y muchos otros nichos, cómo han afrontado sus vivencias, desafíos y su crecimiento en las organizaciones en las que se han desempeñado, siendo las primeras en romper barreras en el mundo de los negocios, pero también cambiando el paradigma.

Stephanie Melville fue la primera mujer presidenta en 100 años de la historia de Progreso, empezó como secretaria de la junta directiva y hoy la lidera la junta directiva de la empresa, además fue la primera mujer en liderar la Cámara de Industrias de Guatemala. Por su parte, Ana Karina Smith inició en la empresa de su abuelo, JCain Logistics, con tan solo 23 años, fue la primera mujer en la junta directiva y ha sido reconocida por su contribución en las iniciativas destinadas a aumentar la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo de Panamá, ya que como expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá impulsó el cumplimiento de la Ley 56, que establece una participación mínima del 30% de mujeres en las juntas directivas de instituciones y empresas reguladas.

En la conversación, que fue moderada por la editora general de E&N, Velia Jaramillo, ambas enfatizaron en que la congruencia entre lo que se dice y se hace a nivel empresarial es vital en la gestión y manejo de las organizaciones y los equipos de trabajo, lo que genera como resultado la verdadera confianza, siempre poniendo de frente los valores y principios.

Levantar la mano en los negocios hace la diferencia

Stephanie Melville tuvo la dicha de crecer en una familia donde, tanto hombres como mujeres, gozaron de las mismas oportunidades, nunca sintió diferencia por ser mujer y ser la directora de la junta directiva de la centenaria Progreso y ocupar el liderazgo de la Cámara de Industrias de Guatemala, que en 60 años nunca había tenido una líder femenina. Llegó como primera mujer en la empresa en momentos de gran expansión, diversificación de negocios y adquisición de una importante operación, como fue la de República Dominicana, siempre poniendo adelante los principios y valores que dejaron como legado las generaciones antecesoras. “Como nunca me sentí diferente, me enfoqué en aportar, trabajar y prepararme para ocupar mi lugar en la empresa, pero cuando llegué a la Cámara entendí el cambio que se estaba generando, al ser la única mujer en un salón de junta directiva cambiaba la dinámica, incluso la postura de los hombres, aunque nunca me sentí incómoda. Esto es un proceso de educarnos unos a otros, que vean todo lo que podemos aportar con el fin de alcanzar los objetivos trazados”, remembró. Melville piensa que, si bien tuvo oportunidades muy valiosas, la diferencia estuvo en levantar la mano y preguntar qué tenía que hacer para llegar a la cima, y eso es lo que muchas veces le juega en contra a las mujeres en los negocios y las organizaciones, porque se hacen interrogatorios internos, o se cuestionan sus capacidades y ahí, añadió, está la diferencia.

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