Andrea Cardona: El poder de dar un paso más para escalar cualquier cumbre

“Lo que hace la diferencia entre contar una historia de crecimiento y éxito o no, es atrevernos a tomar acciones a pesar del miedo”, propuso Cardona a una audiencia, que se quedó con ella hasta el cierre del evento que celebró 10 ediciones de Mujeres Desafiantes de Centroamérica, de Revista Estrategia & Negocios.

Y no solo eso, también escribió el libro "Sin límites" y produce el podcast Mujeres que mueven montañas, abordó las claves mentales, emocionales y comunitarias para superar las metas más ambiciosas en el entorno personal y corporativo.

La guatemalteca Andrea Cardona también es la primera persona en Latinoamérica en completar el Explorers Grand Slam (escalar las siete cumbres más altas de cada continente y llegar esquiando a los Polos Norte y Sur), impartió la conferencia inspiracional titulada El poder de dar un paso más .

La primera mujer centroamericana en conquistar la cumbre del Monte Everes t llevó a la audiencia del evento Mujeres Desafiantes de la Década, en Costa Rica, a la cima: 8.848,86 metros sobre el nivel del mar.

La también CEO y fundadora de The Altitude Company relató cómo inició su camino para escalar la cumbre más alta del mundo, desde la preparación física, emocional, mental y espiritual. Subrayó que el primer paso comienza con salir de la zona de confort. Explicó que las barreras reales son principalmente mentales. Para experimentar un verdadero crecimiento personal y profesional, es indispensable salir de la zona de confort y asumir nuevos retos.

“Lo más importante es aprender a asumir riesgos y retos”.

¿Qué pasa si en el camino hay miedo al escalar cualquier cumbre de la vida? Cardona explicó: Lo que hace la diferencia entre contar una historia de crecimiento y éxito o no, es atrevernos a tomar acciones a pesar del miedo. Dio sus claves sobre la mentalidad de "dar un paso más" en el proceso. “Si eres capaz de ayudarle a tu mente a regresar al presente y enfocarte solo en la siguiente acción relevante, es como realmente podemos avanzar”.

En una montaña como en cualquier proyecto de la vida, Cardona enfatizó en la magia de ver que cada paso cuenta. “Al final no sabemos si vamos a lograrlo o cuándo va a suceder, pero sí podemos enfocarnos en dar un paso más todos los días. Así es como se conquistan todos los objetivos”. Invitó a ver y agradecer cada paso. La clave para conquistar objetivos complejos consiste en no abrumarse por la distancia a la meta, sino en concentrarse en dar un paso más cada día.

Señaló que en los grandes desafíos, la preparación física abarca cerca del 25% del esfuerzo, mientras que el 75% restante depende de la fortaleza mental, la resiliencia y la actitud.

Enfatizó que es necesario saber pedir ayuda. “En la montaña nos encordamos a otras personas porque si alguien se cae, los otros te sostienen... es más importante llegar lejos que llegar rápido”. Ese momento de encordarse es saber agarrarse de la soga, del cordel, para aceptar la mano de quien te ayuda a pasar obstáculos. Recordó cómo en el alpinismo los equipos se encordan para sostenerse si alguien tropieza. Resaltó la importancia de las redes de apoyo y afirmó que saber pedir ayuda es uno de los mayores superpoderes que se pueden cultivar.

A lo largo de su conferencia Cardona trajo recuerdos del día que escaló el monte Everest: 23 de mayo de 2010. Mostró videos del mapa para llegar a la cumbre, de las más de 490 escalinatas a lo largo de los más de 8.000 metros de altura, del avance de la caminata, de su respiración, y de la vista en la cima de la cumbre Everest. Un amanecer que la recibió en 2010.

¿Qué pasa cuando se alcanza la cima? "No te puedes quedar en la cumbre del éxito, debes saber bajar y reinventarte". Subrayó que el éxito en la cumbre es un momento fugaz. Invitó a disfrutar principalmente del camino y de las personas con quienes se comparte la travesía.