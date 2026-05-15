Bank of América: Ajuste fiscal mejora la credibilidad del Gobierno panameño

Finanzas

El informe sostiene que los mercados internacionales ya valoran a Panamá con métricas cercanas a grado de inversión BBB, reflejando confianza en la estabilidad económica y en la consolidación fiscal del país.

Por revistaeyn.com La economía panameña mantiene perspectivas favorables para este año, impulsada por el fortalecimiento fiscal y el sólido desempeño del Canal de Panamá según un informe divulgado por la firma financiera estadounidense Bank of América. En su reporte “Panama Watch – Trip Notes: We Stay in the Constructive Camp”, los analistas de la entidad señalaron que, tras reuniones con autoridades gubernamentales, empresarios, banqueros y organismos multilaterales en Panamá, el balance general sobre la situación económica del país es “positivo”.

La firma financiera considera positivo es el desempeño de las finanzas públicas. El informe subraya que Panamá logró reducir el déficit del Sector Público No Financiero de 6.2 % del PIB en 2024 a 3.7 % en 2025, cumpliendo con la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Asimismo, los datos del primer trimestre de 2026 muestran una nueva reducción hasta 3.5 % del PIB, en línea con el objetivo oficial para este año.Bank of America señaló que este ajuste fiscal mejora la credibilidad del Gobierno panameño ante los mercados internacionales, especialmente porque la administración actual heredó un déficit considerablemente más alto. El informe también destaca el papel estratégico del Canal de Panamá como uno de los principales amortiguadores de la economía frente a las tensiones internacionales y el aumento de los precios del petróleo derivados del conflicto con Irán. De acuerdo con el documento, los ingresos del Canal crecieron 10 % durante los primeros seis meses del año fiscal 2026, superando los 3 mil millones de dólares, mientras que los tránsitos diarios aumentaron de 34 a entre 40 y 41 embarcaciones por día.