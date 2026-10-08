BID apoyará a Colombia con US$15 millones para modernizar sistema logístico

Finanzas

La iniciativa busca reducir barreras que limitan la inversión en infraestructura y tecnologías logísticas, mejorar la coordinación entre actores públicos y privados, y generar evidencia para acelerar la modernización y digitalización de las cadenas de suministro.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$15 millones para fortalecer las condiciones necesarias para movilizar capital privado hacia infraestructura y tecnologías logísticas, impulsando la productividad, competitividad y el desempeño exportador del país. El financiamiento respaldará el “Programa para mejorar la eficiencia logística de Colombia”, que será ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación.

El programa contribuirá a mejorar el sistema logístico con asistencia técnica para la estructuración de proyectos logísticos bancables, impulsará proyectos piloto para promover la adopción de tecnologías y pondrá en marcha un programa nacional de formación laboral en competencias de logística 4.0, demandadas por el sector. La iniciativa busca reducir barreras que limitan la inversión en infraestructura y tecnologías logísticas, mejorar la coordinación entre actores públicos y privados, y generar evidencia para acelerar la modernización y digitalización de las cadenas de suministro. Se espera que el programa beneficie directamente a entidades territoriales, empresas vinculadas al comercio exterior y aproximadamente 700 personas que recibirán formación y certificación en gestión logística.