BID apoyará a Colombia con US$15 millones para modernizar sistema logístico

Por revistaeyn.com
El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$15 millones para fortalecer las condiciones necesarias para movilizar capital privado hacia infraestructura y tecnologías logísticas, impulsando la productividad, competitividad y el desempeño exportador del país.
El financiamiento respaldará el “Programa para mejorar la eficiencia logística de Colombia”, que será ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación.
El programa contribuirá a mejorar el sistema logístico con asistencia técnica para la estructuración de proyectos logísticos bancables, impulsará proyectos piloto para promover la adopción de tecnologías y pondrá en marcha un programa nacional de formación laboral en competencias de logística 4.0, demandadas por el sector.
La iniciativa busca reducir barreras que limitan la inversión en infraestructura y tecnologías logísticas, mejorar la coordinación entre actores públicos y privados, y generar evidencia para acelerar la modernización y digitalización de las cadenas de suministro.
Se espera que el programa beneficie directamente a entidades territoriales, empresas vinculadas al comercio exterior y aproximadamente 700 personas que recibirán formación y certificación en gestión logística.
El programa está alineado con la estrategia del Grupo BID en Colombia y con los esfuerzos del país para fortalecer su integración en las cadenas globales de valor, impulsar la transformación digital de su sistema logístico.
El financiamiento del BID será desembolsado en un período de cuatro años, tendrá un plazo de amortización de 25 años y un período de gracia de 5,5 años.