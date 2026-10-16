Cómo fortalecer la salud financiera de una pyme

Finanzas

Llevar la planificación financiera a la práctica no requiere grandes transformaciones, sino hábitos de gestión que permitan conocer mejor la situación del negocio, acorde con los desafíos y necesidades particulares de cada negocio, y actuar de forma oportuna.

Por revistaeyn.com Las pequeñas y medianas empresas (pymes) toman decisiones todos los días que impactan su crecimiento, desde invertir en nuevos proyectos y contratar personal, hasta comprar activos o ampliar sus operaciones. Para hacerlo con mayor seguridad, es fundamental monitorear de forma constante indicadores financieros clave como el flujo de caja, la liquidez y sus compromisos de pago.

La planificación financiera va más allá de elaborar un presupuesto o reaccionar cuando surgen dificultades. Es un proceso continuo que permite comprender el desempeño del negocio, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones que impulsen un crecimiento ordenado y sostenible. “Incorporar este proceso como parte de la gestión diaria ayuda a las pymes a anticiparse a los cambios, mejora la eficiencia, fortalece la capacidad de respuesta para enfrentar los retos del entorno y promueve el crecimiento de manera ordenada”, explicó Mari José Acuña, gerente senior de Productos de Crédito de DAVIbank. 1. Conocer sus números El flujo de caja, la liquidez, las cuentas por cobrar y por pagar, así como el nivel de endeudamiento, ofrecen una visión clara de la situación de la empresa. Dar seguimiento a estos aspectos permite detectar señales de alerta con anticipación y actuar antes de que pequeños desbalances afecten su funcionamiento. 2. Controlar el movimiento del dinero La rentabilidad no siempre garantiza liquidez. Una pyme puede obtener buenos resultados y, aun así, enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones si no administra adecuadamente el efectivo. Mantener un control permanente sobre los ingresos y egresos ayuda a sostener la operación, responder a imprevistos y aprovechar oportunidades cuando se presentan.