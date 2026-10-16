Cómo fortalecer la salud financiera de una pyme

Por revistaeyn.com
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) toman decisiones todos los días que impactan su crecimiento, desde invertir en nuevos proyectos y contratar personal, hasta comprar activos o ampliar sus operaciones.
Para hacerlo con mayor seguridad, es fundamental monitorear de forma constante indicadores financieros clave como el flujo de caja, la liquidez y sus compromisos de pago.
La planificación financiera va más allá de elaborar un presupuesto o reaccionar cuando surgen dificultades. Es un proceso continuo que permite comprender el desempeño del negocio, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones que impulsen un crecimiento ordenado y sostenible.
“Incorporar este proceso como parte de la gestión diaria ayuda a las pymes a anticiparse a los cambios, mejora la eficiencia, fortalece la capacidad de respuesta para enfrentar los retos del entorno y promueve el crecimiento de manera ordenada”, explicó Mari José Acuña, gerente senior de Productos de Crédito de DAVIbank.
1. Conocer sus números
El flujo de caja, la liquidez, las cuentas por cobrar y por pagar, así como el nivel de endeudamiento, ofrecen una visión clara de la situación de la empresa. Dar seguimiento a estos aspectos permite detectar señales de alerta con anticipación y actuar antes de que pequeños desbalances afecten su funcionamiento.
2. Controlar el movimiento del dinero
La rentabilidad no siempre garantiza liquidez. Una pyme puede obtener buenos resultados y, aun así, enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones si no administra adecuadamente el efectivo. Mantener un control permanente sobre los ingresos y egresos ayuda a sostener la operación, responder a imprevistos y aprovechar oportunidades cuando se presentan.
3. Analizar cada decisión de financiamiento
El acceso al crédito puede convertirse en un aliado para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad o enfrentar períodos de menor liquidez, siempre que responda a una planificación previa. Antes de asumir nuevos compromisos, conviene evaluar la capacidad de pago, los flujos de efectivo y el impacto que tendrán en el mediano y largo plazo, en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en condiciones temporales del mercado.
4. Atención al entorno económico
Las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio pueden influir en los costos, el financiamiento y la operación de la pyme. Dar seguimiento a estas variables ayuda a anticipar cambios y evaluar su posible impacto. Contar con esta información permite planificar con mayor oportunidad y tomar decisiones mejor fundamentadas.
5. Convertir la planificación en un hábito
La salud financiera no se construye con acciones aisladas. Revisar periódicamente el desempeño de la empresa, monitorear los principales indicadores y ajustar la estrategia cuando sea necesario permite responder con mayor preparación a los cambios, aprovechar oportunidades y sostener el crecimiento a lo largo del tiempo.
“Más allá de los números, una gestión financiera sólida se convierte en un aliado para impulsar la estabilidad, la competitividad y el desarrollo sostenible de cualquier pyme”, finalizó Acuña.