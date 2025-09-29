Conozca los hábitos financieros de los jóvenes en Costa Rica, según estudio

Finanzas

Solamente el 14 % de los encuestados mantiene un nivel de ahorro superior al 21 % de su salario y los productos financieros preferidos son los ahorros a la vista y los planes de ahorro especiales.

Por revistaeyn.com Casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 35 años (48 %) de Costa Rica considera que su conocimiento en finanzas personales es todavía básico, un 43 % afirma que ya se ubica en un nivel intermedio, mientras que apenas un 9 % asegura tener un conocimiento avanzado, según un sondeo desarrollado por Coopenae- Wink durante los meses de agosto y setiembre. Las finanzas personales ocupan un lugar central en la vida de esta generación. El 93 % de los participantes (3.239 jóvenes) expresó estar preocupado por la manera en que administra su dinero.

Dentro de las razones más mencionadas destacan el alto costo de la vida, que fue señalado por 2.363 encuestados; la falta de estabilidad laboral, mencionada por 1.820 jóvenes; y las deudas adquiridas, que 1.772 personas identificaron como un factor de presión. Además, un 65% reconoció tener actualmente algún tipo de deuda, ya sea en créditos formales, tarjetas de crédito o préstamos informales. “Este sondeo desmitifica una idea que hemos escuchado por años: que los jóvenes no se interesan por sus finanzas o que viven solo el presente. Los datos nos muestran todo lo contrario. Esta población de 18 a 35 años, sí se preocupa por su futuro, ahorra, y se plantea proyectos claros como viajar, estudiar o incluso ahorrar para su jubilación.”, destacó Cindy Rivera, Gerente de Inclusión Financiera de Coopenae- Wink. El presupuesto mensual de la población joven se concentra principalmente en rubros básicos como alimentación, vivienda y transporte. Más allá de su consumo personal, los resultados muestran un fuerte sentido de compromiso: el 47 % de los encuestados indicó que sostiene económicamente a otras personas, lo que refleja la relevancia de su aporte en el bienestar familiar y comunitario. Aunque el manejo del dinero presenta desafíos, también existen señales positivas hacia la previsión. Un 63 % de los jóvenes manifestó tener clara la importancia de ahorrar o invertir, aun cuando no todos lo logran llevar a la práctica de manera sostenida.