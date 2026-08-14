EE.UU. subastó sus bonos a largo plazo con el mayor rendimiento en 25 años

El Tesoro de Estados Unidos colocó bonos de deuda a 30 años, los de mayor vencimiento, por unos US$25.000 millones con un interés del 5,216 %, el mayor nivel de rendimiento logrado para un instrumento de este tipo desde 2001.

El rendimiento ligado a estos títulos está por encima del 5,058 % con los que se subastó el pasado 9 de julio y muestra la creciente desconfianza de los inversores, que persisten en la tendencia de desembarazarse de los bonos con plazos largos.

En un escenario donde se anticipan crecimientos de la inflación -y, por ello, posibles subidas de tipos de interés- y de la deuda pública en Estados Unidos el mercado para las emisiones de la primera economía mundial viene mostrando una creciente preferencia por los bonos con vencimientos más cortos, según los analistas.

Actualmente el desapego por los instrumentos con madureces (plazos de vencimiento) más largas no se limita solo al bono a 30 años, ya que los US$42.000 que el Tesoro colocó ayer mismo en obligaciones a 10 años también se cerró con el mayor interés para estos títulos desde hace 19 años.