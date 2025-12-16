El Salvador suma 7.502 bitcoines con valor de US$647,4 millones

POR EFE

El Salvador suma, hasta este lunes, 7.502 bitcoines en "su reserva estratégica", con un valor de 647,4 millones de dólares, según las cifras alojadas en el sitio web de la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC).

La reserva de El Salvador de bitcoin llegó a 7.502,37 monedas con la compra de una criptoactivo más, según se observa en el portal web oficial de la referida oficina.

El Salvador hizo historia en 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Sin embargo, la apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tuvo el impacto esperado.