Oro y plata reacomodan precios a la baja

POR EFE

El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata amortiguan el desplome que registraron en el inicio de la sesión de este lunes con caídas que se reducen al entorno del 3 %.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13 horas de este lunes (12 GMT), el oro baja el 2,66 % y se cambia a 4.766,02 dólares.

No obstante, el metal amarillo ha llegado a descender durante la sesión un 10 %, hasta tocar un mínimo intradía en los 4.402,95 dólares.

El viernes, el oro ya cerró con una fuerte caída del 8,95 %, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

De esta manera, el oro se aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares.