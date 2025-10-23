Fitch sube perspectiva de Meco a positiva y reafirma su calificación en ‘BBB-(pan)’

Por revistaeyn.com
La calificadora internacional Fitch Ratings subió a Positiva la perspectiva de la calificación de largo plazo de Constructora Meco, S.A., y reafirmó su nota en ‘BBB-(pan)’, al reconocer la notable mejora en su estructura financiera, el manejo prudente de la deuda y su sostenida generación de valor en Centroamérica.
Según el informe de Fitch Ratings, Meco redujo su deuda total al cierre de junio de 2025, lo que bajó su nivel de apalancamiento a 1 vez su EBITDA, comparado con 2.3 veces a finales de 2024.
Fitch considera que los indicadores de apalancamiento bruto y neto a EBITDA de Meco se mantendrán por debajo de 2x a lo largo del horizonte de proyección; y que el fortalecimiento de la estructura de capital posiciona adecuadamente a Meco para la expansión prevista en los próximos años.
Para Andrés Chavarría, Gerente General Corporativo de Meco, “la calificación otorgada Fitch Ragings refleja la disciplina, la capacidad técnica y la confianza de los mercados donde operamos. Nuestra prioridad ha sido fortalecer la compañía desde adentro, con eficiencia, responsabilidad y compromiso con la región”.
La calificadora internacional también subraya el crecimiento sostenido del portafolio de proyectos de Meco en todos los mercados donde opera, garantizando así una cartera sólida de trabajo y flujos estables para el 2026.
Con 48 años de experiencia, actualmente Meco es la empresa de construcción más grande de Centroamérica, y opera en 5 países con 123 proyectos en forma simultánea, 54 plantas industriales, más de 6.500 colaboradores y 3.700 proveedores y subcontratistas.