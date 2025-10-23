Fitch sube perspectiva de Meco a positiva y reafirma su calificación en ‘BBB-(pan)’

Finanzas

Por revistaeyn.com La calificadora internacional Fitch Ratings subió a Positiva la perspectiva de la calificación de largo plazo de Constructora Meco, S.A., y reafirmó su nota en ‘BBB-(pan)’, al reconocer la notable mejora en su estructura financiera, el manejo prudente de la deuda y su sostenida generación de valor en Centroamérica. Según el informe de Fitch Ratings, Meco redujo su deuda total al cierre de junio de 2025, lo que bajó su nivel de apalancamiento a 1 vez su EBITDA, comparado con 2.3 veces a finales de 2024.

Fitch considera que los indicadores de apalancamiento bruto y neto a EBITDA de Meco se mantendrán por debajo de 2x a lo largo del horizonte de proyección; y que el fortalecimiento de la estructura de capital posiciona adecuadamente a Meco para la expansión prevista en los próximos años. Para Andrés Chavarría, Gerente General Corporativo de Meco, “la calificación otorgada Fitch Ragings refleja la disciplina, la capacidad técnica y la confianza de los mercados donde operamos. Nuestra prioridad ha sido fortalecer la compañía desde adentro, con eficiencia, responsabilidad y compromiso con la región”.