BCIE emite bono sostenible por 500 millones de libras esterlinas

Finanzas

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles en las categorías sociales, verdes y/o azules, con un impacto directo y medible en el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros del Banco.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fijó el precio de un nuevo bono benchmark sostenible en el mercado de capitales del Reino Unido por un monto de 500 millones de libras esterlinas (GBP) (unos US$672 millones), a un plazo de tres años. Se estructuró con etiqueta sostenible bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, asegurando que los recursos obtenidos se destinen a financiar o refinanciar proyectos elegibles en las categorías sociales, verdes y/o azules, con un impacto directo y medible en el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros del Banco.

La emisión, estructurada bajo formato Reg S, atrajo una demanda excepcional por parte de inversionistas de alta calidad, principalmente del Reino Unido, reflejando el apetito por instrumentos sostenibles. Este sólido respaldo se tradujo en un libro de órdenes récord para el Banco, que superó los GBP4,380 millones de libras esterlinas, equivalente a 8.7 veces el monto emitido. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Este nivel de demanda permitió al BCIE optimizar su costo de financiamiento, alcanzando una compresión de 8pbs frente a los niveles iniciales de precio (IPTs), que se ubicaban en el área de SONIA MS + 65pbs, hasta cerrar en SONIA MS + 57pbs. Este es el spread más bajo alcanzado por un emisor latinoamericano en el mercado de libras esterlinas. Dicho logro consolida el liderazgo del BCIE como emisor de referencia en el segmento SSA en este mercado, en línea con su Estrategia Financiera orientada a la optimización del costo de fondeo, y refuerza al mismo tiempo una relación de largo plazo con la base de inversionistas del Reino Unido.