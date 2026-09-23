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Argentina se asoma a la era post Messi con el liderazgo centrado en Scaloni

Si bien cuenta con algunas de las máximas estrellas del fútbol mundial como Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Julián Álvarez, el vacío que ya se abre en 'la era post Messi' obliga a prestar atención a los cambios que se vienen en cada línea.

Por Agencia EFE La selección argentina se asoma a una nueva era con el inminente retiro de Lionel Messi, que se despedirá el 6 de octubre durante un amistoso ante Benín, en la que destaca el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni, quien ya traza un plan de renovación de figuras de cara a la Copa América de 2028. Si bien cuenta con algunas de las máximas estrellas del fútbol mundial como Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Julián Álvarez, el vacío que ya se abre en 'la era post Messi' obliga a prestar atención a los cambios que se vienen en cada línea.

En un país en el que suele decirse que existe "un entrenador de la selección por cada argentino", el consenso sobre la continuidad de Scaloni es muy mayoritario, ya que se ha convertido en el hilo conductor desde el caos posterior a Rusia 2018 a la cima del fútbol global con un estilo y una épica propia. Su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vence en diciembre de este año y había mostrado dudas sobre su continuidad, pero la lista de convocados para los inminentes amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín muestra que ya piensa al menos en las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2030, pero también en la Copa América 2028. Argentina debe reemplazar a Messi, y emergentes talentos como Nicolás Paz y Franco Mastantuono aparecen en la nueva convocatoria. En esta lista no estará otro candidato a vestir la diez, Thiago Almada, quien ha sido suspendido por los incidentes tras la final del Mundial 2026 que conquistó España. En la portería, el cuerpo técnico quiere mantener a Emiliano 'Dibu' Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli. Y tener como cuarta opción a Santiago Beltrán de River Plate.