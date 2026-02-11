Ocio

Conozca algunos destinos para viajar en pareja por el Triángulo Norte de Centroamérica

El Lago de Petén Itzá y el Centro Histórico de Quetzaltenango son solamente algunas opciones para viajar por tierra en pareja durante el Día de San Valentín.

    Viajar por tierra permite compartir tiempo, disfrutar del paisaje y comenzar la experiencia desde el primer kilómetro. Foto de cortesía
2026-02-11

Por revistaeyn.com

Febrero es la excusa perfecta para salir de la rutina y celebrar el amor y la amistad a través de nuevas experiencias. Para quienes buscan escapadas con encanto, naturaleza y un toque de aventura, se puede redescubrir algunos de los destinos más románticos de Guatemala y Honduras.

Guatemala suma experiencias únicas para el romance centroamericano en el Lago de Petén Itzá, un destino que enamora por la serenidad de sus aguas y los atardeceres que tiñen de colores el horizonte. Ideal para paseos en lancha en pareja, hacer kayak, caminatas por la isla de Flores y momentos de descanso rodeados de naturaleza e historia.

La experiencia se complementa con Quetzaltenango, una ciudad que invita a disfrutar el amor y la amistad a través de recorridos por su Centro Histórico, cafés acogedores, spa de aguas termales en sus alrededores y una oferta cultural que se vive con calma, perfecta para compartir y crear recuerdos especiales.

“El viaje también es parte del romance. Viajar por tierra permite compartir tiempo, disfrutar del paisaje y comenzar la experiencia desde el primer kilómetro. En Autobuses Cristóbal Colón ofrecemos una alternativa cómoda, segura y accesible para que parejas, familias y grupos de amigos vivan Centroamérica a su propio ritmo”, señaló Joseph Valdez, experto en viajes y gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO.

En Honduras, las Cuevas de Taulabé, ubicadas entre Comayagua y Siguatepeque, son una opción ideal para quienes buscan una experiencia diferente durante este día.

Este atractivo natural invita a recorrer impresionantes formaciones rocosas, senderos iluminados y espacios que fomentan la exploración y el contacto con la naturaleza.

Es un destino recomendado para parejas que desean vivir una experiencia distinta, así como para familias y grupos de amigos que buscan compartir momentos especiales en un entorno seguro y lleno de historia natural.

