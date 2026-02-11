Ocio

Conozca algunos destinos para viajar en pareja por el Triángulo Norte de Centroamérica

El Lago de Petén Itzá y el Centro Histórico de Quetzaltenango son solamente algunas opciones para viajar por tierra en pareja durante el Día de San Valentín.

Por revistaeyn.com Febrero es la excusa perfecta para salir de la rutina y celebrar el amor y la amistad a través de nuevas experiencias. Para quienes buscan escapadas con encanto, naturaleza y un toque de aventura, se puede redescubrir algunos de los destinos más románticos de Guatemala y Honduras. Guatemala suma experiencias únicas para el romance centroamericano en el Lago de Petén Itzá, un destino que enamora por la serenidad de sus aguas y los atardeceres que tiñen de colores el horizonte. Ideal para paseos en lancha en pareja, hacer kayak, caminatas por la isla de Flores y momentos de descanso rodeados de naturaleza e historia.

La experiencia se complementa con Quetzaltenango, una ciudad que invita a disfrutar el amor y la amistad a través de recorridos por su Centro Histórico, cafés acogedores, spa de aguas termales en sus alrededores y una oferta cultural que se vive con calma, perfecta para compartir y crear recuerdos especiales. "El viaje también es parte del romance. Viajar por tierra permite compartir tiempo, disfrutar del paisaje y comenzar la experiencia desde el primer kilómetro. En Autobuses Cristóbal Colón ofrecemos una alternativa cómoda, segura y accesible para que parejas, familias y grupos de amigos vivan Centroamérica a su propio ritmo", señaló Joseph Valdez, experto en viajes y gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO. En Honduras, las Cuevas de Taulabé, ubicadas entre Comayagua y Siguatepeque, son una opción ideal para quienes buscan una experiencia diferente durante este día.