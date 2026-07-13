El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal Francia-España

Por Agencia EFE

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, en el estadio AT&T de Arlington.

Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.