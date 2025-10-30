Gastro Ruta en Costa Rica: sabores y experiencias

Ocio

Durante más de un mes, 17 restaurantes con 30 sedes en total forman parte de esta ruta gastronómica que promete un recorrido por distintas propuestas, desde la cocina peruana y mediterránea hasta los sabores tradicionales costarricenses.

Por revistaeyn.com La escena gastronómica costarricense vive una nueva fiesta con Gastro Ruta, un festival que reúne a algunos de los restaurantes más destacados del país. Su premisa es invitar a los comensales a disfrutar experiencias culinarias de primer nivel con beneficios especiales. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de noviembre y ofrece una oportunidad para explorar sabores locales e internacionales a precios más accesibles.

Entre la oferta que sobresale en esta edición se incluyen especialidades de cocina italiana, peruana e internacional, así como opciones de carnes y fusiones contemporáneas, reflejando la diversidad y creatividad que caracteriza a la gastronomía nacional.