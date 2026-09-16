Lanzan concurso para fortalecer el liderazgo juvenil en sector turístico de Costa Rica

El certamen, que organiza la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO) con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), busca que el sector turístico empiece a ser liderado por jóvenes con la finalidad de promover la innovación, la vanguardia y darle un refrescamiento a Costa Rica como destino.

Con el objetivo de reconocer y visibilizar el liderazgo de la juventud costarricense que, por medio de la innovación, impulsa proyectos clave para el futuro de la sostenibilidad turística, se encuentran en marcha los denominados “Premios Semilla Verde: el futuro del turismo en acción”.

“Este espacio busca destacar iniciativas con impacto real; promover, además, la renovación del modelo de turismo sostenible que por años hemos implementado. La inspiración, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas ideas impulsadas por jóvenes son necesarias para fortalecer la industria del turismo desde una perspectiva individual, comunitaria y organizacional”, manifestó Hans Pfister, presidente de CANAECO.



Los Premios Semilla Verde incluyen cuatro categorías: Impacto comunitario sostenible, Innovación empresarial para el turismo sostenible, Comunicación e influencia para la sostenibilidad turística y Mentoría y desarrollo para el liderazgo juvenil.



La convocatoria está abierta a nivel nacional; permite la participación de jóvenes líderes de la industria del turismo y la sostenibilidad. El proceso culminará en una gala de premiación, el 11 de noviembre en la Universidad Latina de Costa Rica, donde los finalistas presentarán un resumen de sus proyectos ante un jurado, quien elegirá a los ganadores.



Los interesados en participar deberán tener entre 18 y 35 años (excepto en una de las categorías, denominada Mentoría), liderar una iniciativa vinculada directa o indirectamente con el sector turístico, presentar evidencias que respalden los resultados obtenidos y estar activa al momento de la postulación.



Entre los beneficios para los ganadores se encuentran: reconocimiento oficial, visibilidad mediática, oportunidades de networking, posibles alianzas estratégicas, menciones honoríficas, premios de los patrocinadores y dinero en efectivo.

