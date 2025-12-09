Panamá: Procesos constructivos de casa de barro son declarados patrimonio de la UNESCO

Ocio

Las Listas de la UNESCO, al reconocer este patrimonio, permiten destacar la diversidad de tradiciones y animan a países y comunidades a tomar medidas para salvaguardarlas y perpetuarlas.

Por revistaeyn.com La construcción de casas de barro o arcilla, conocidas como casas quincha, es una práctica tradicional de construcción común en zonas rurales y semiurbanas de muchas partes de Panamá, fue declarada como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. La vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se celebra del lunes 8 al sábado 13 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, India.

El patrimonio cultural inmaterial incluye tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural. A diferencia de objetos y monumentos, es una forma de herencia "viva", transmitida de generación en generación y cuya evolución está alineada con la de las comunidades. Refuerza el sentido de pertenencia, estimula la creatividad y promueve el diálogo entre culturas. Las Listas de la UNESCO, al reconocer este patrimonio, permiten destacar la diversidad de tradiciones y animan a países y comunidades a tomar medidas para salvaguardarlas y perpetuarlas. Estas casas están construidas en Panamá con una mezcla de tierra arcillosa, heno y fibras naturales, junto con madera y plantas para sostener la estructura. Este proceso constructivo —llamado 'junta de embarre'— requiere un profundo conocimiento de los materiales locales y el medio ambiente, así como habilidad para mezclar, dar forma y ensamblar los componentes.