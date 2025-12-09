Panamá: Procesos constructivos de casa de barro son declarados patrimonio de la UNESCO

Por revistaeyn.com
La construcción de casas de barro o arcilla, conocidas como casas quincha, es una práctica tradicional de construcción común en zonas rurales y semiurbanas de muchas partes de Panamá, fue declarada como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.
La vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se celebra del lunes 8 al sábado 13 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, India.
El patrimonio cultural inmaterial incluye tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural. A diferencia de objetos y monumentos, es una forma de herencia "viva", transmitida de generación en generación y cuya evolución está alineada con la de las comunidades. Refuerza el sentido de pertenencia, estimula la creatividad y promueve el diálogo entre culturas.
Las Listas de la UNESCO, al reconocer este patrimonio, permiten destacar la diversidad de tradiciones y animan a países y comunidades a tomar medidas para salvaguardarlas y perpetuarlas.
Estas casas están construidas en Panamá con una mezcla de tierra arcillosa, heno y fibras naturales, junto con madera y plantas para sostener la estructura. Este proceso constructivo —llamado 'junta de embarre'— requiere un profundo conocimiento de los materiales locales y el medio ambiente, así como habilidad para mezclar, dar forma y ensamblar los componentes.
Las técnicas para construir casas de quincha, que entraron en la lista de patrimonio cultural inmaterial que necesita salvaguarda urgente, se transmiten de forma informal, especialmente durante eventos comunitarios llamados "mud meetings", cuando personas de todas las edades se reúnen para aprender, ayudar y celebrar.
Se enseña a los panameños participantes a preparar y estampar la mezcla de arcilla, aplicarla en las paredes y construir la estructura. La práctica refuerza valores como el trabajo en equipo, la cooperación y el apoyo mutuo.
Implica varios roles, desde maestros constructores encargados del diseño de la estructura, hasta otros participantes que ayudan a preparar la arcilla, fabricar ladrillos o tejas y organizar la mano de obra. Canciones, comida tradicional y música suelen formar parte de estos esfuerzos comunitarios, convirtiendo el proceso de construcción en un evento social y cultural.