Costa Rica tiene más de 400 edificios vacíos o subutilizados

Empresas & Management

Gensler indica que la reconversión de inmuebles permite salir al mercado antes porque acorta tiempos de obra, aprovecha la infraestructura y los servicios que ya existen en la ciudad y facilita una ocupación rápida.

Por revistaeyn.com En Costa Rica, miles de metros cuadrados permanecen sin uso mientras las ciudades enfrentan retos urgentes de vivienda, empleo y sostenibilidad. Oficinas en desuso, casas antiguas, bodegas y edificios patrimoniales pueden transformarse en vivienda, espacios culturales, comercio de barrio y trabajo colaborativo, por lo que reutilizar estos espacios significa crecer hacia adentro, al mismo tiempo que se reduce la huella ambiental. El estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024 del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) confirma un déficit habitacional superior a 150.000 soluciones y un nivel elevado de oficinas desocupadas en la Gran Área Metropolitana tras el auge del teletrabajo, mientras que el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en 2023 contabilizó 441 edificios total o parcialmente desocupados en sólo cuatro distritos del cantón de San José.

El documento de 2024 “Otra Vida, Otro Uso” de Gensler, indica que adaptar edificios existentes puede ser más económico que construir desde cero, pero su mayor ventaja es la agilidad. La reconversión permite salir al mercado antes porque acorta tiempos de obra, aprovecha la infraestructura y los servicios que ya existen en la ciudad y facilita una ocupación rápida. “Cuando un espacio vacío se transforma, no solo resolvemos una necesidad puntual de infraestructura, también reactivamos la vida en torno al edificio. Las calles ganan movimiento, los servicios de barrio encuentran clientes y la comunidad recupera seguridad y pertenencia”, explicó Mauricio Otárola, director de Estudio de Gensler Costa Rica. Según el Gensler Research Institute, casi la mitad del consumo energético global proviene del entorno construido (49 %). De ese total, 14 % corresponde al impacto de la construcción de edificios y 35 % a su operación cotidiana como la iluminación, calentamiento de agua, refrigeración y otros usos, por lo que reutilizar lo que ya existe no solo ahorra costos, también evita el uso intensivo de materiales y reduce los residuos mientras disminuye la huella de carbono.

INTERVENCIÓN URBANA

Avanzar en esta dirección refuerza la alineación del sector inmobiliario con el Plan Nacional de Descarbonización, que en su eje de construcción plantea integrar acciones de reducción de emisiones en al menos veinte edificios para 2025. Esto incluye rehabilitación energética, sustitución de equipos ineficientes, uso de materiales de menor huella, gestión responsable de residuos y sistemas de monitoreo del desempeño, medidas que acercan al país a sus metas climáticas mientras mejoran la competitividad y el valor de los activos inmobiliarios. Además de lo ambiental, el reposicionamiento aporta beneficios económicos y urbanos claros. Incrementa el valor de los inmuebles, reduce costos de obra al reutilizar estructuras y atrae inversión al generar confianza en el mercado. Al intervenir en zonas ya consolidadas, ayuda a evitar la expansión de la mancha urbana, contiene la ciudad y reduce la necesidad de movilidad al acercar vivienda, empleo y servicios. El resultado es un entorno más denso y compacto, con redes e infraestructura que operan de forma más eficiente y con calles activas que impulsan el comercio y el turismo al dar nueva vida a barrios y corredores urbanos.