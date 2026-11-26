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Ante el aumento de desplazamientos, planificar con anticipación, revisar los requisitos migratorios y organizar el presupuesto son algunas de las medidas para evitar contratiempos durante los recorridos.

Por revistaeyn.com La temporada de fin de año incrementa el movimiento de viajeros entre los países de Centroamérica, impulsado por las visitas familiares, las vacaciones, las compras navideñas y el turismo. Ante el aumento de desplazamientos, planificar con anticipación, revisar los requisitos migratorios y organizar el presupuesto son algunas de las medidas para evitar contratiempos durante los recorridos. Entre los destinos que concentran actividades durante diciembre figuran las capitales de El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se desarrollan celebraciones navideñas, espectáculos de luces y actividades familiares, señala Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica de Cristóbal Colón.

También destacan destinos como Quetzaltenango, en Guatemala, y la isla de Flores y el lago Petén Itzá, en Petén, donde las condiciones climáticas favorecen las visitas culturales y naturales. Ante este panorama, Valdez recomienda tomar algunas precauciones para organizar los desplazamientos. La primera es definir las fechas de salida y regreso con anticipación, ya que dejar la compra de boletos para último momento puede limitar las opciones de horarios y complicar la planificación del hospedaje. También es importante verificar los documentos de identificación, los requisitos migratorios vigentes y las condiciones de equipaje. En viajes con menores de edad, se deben revisar los permisos y documentos exigidos para cruzar fronteras.