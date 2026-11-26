Por revistaeyn.com
La temporada de fin de año incrementa el movimiento de viajeros entre los países de Centroamérica, impulsado por las visitas familiares, las vacaciones, las compras navideñas y el turismo. Ante el aumento de desplazamientos, planificar con anticipación, revisar los requisitos migratorios y organizar el presupuesto son algunas de las medidas para evitar contratiempos durante los recorridos.
Entre los destinos que concentran actividades durante diciembre figuran las capitales de El Salvador, Guatemala y Honduras, donde se desarrollan celebraciones navideñas, espectáculos de luces y actividades familiares, señala Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica de Cristóbal Colón.
También destacan destinos como Quetzaltenango, en Guatemala, y la isla de Flores y el lago Petén Itzá, en Petén, donde las condiciones climáticas favorecen las visitas culturales y naturales.
Ante este panorama, Valdez recomienda tomar algunas precauciones para organizar los desplazamientos. La primera es definir las fechas de salida y regreso con anticipación, ya que dejar la compra de boletos para último momento puede limitar las opciones de horarios y complicar la planificación del hospedaje.
También es importante verificar los documentos de identificación, los requisitos migratorios vigentes y las condiciones de equipaje. En viajes con menores de edad, se deben revisar los permisos y documentos exigidos para cruzar fronteras.
Otra recomendación es elaborar un presupuesto que incluya transporte, alimentación, alojamiento, actividades y gastos imprevistos. Asimismo, conviene agrupar las visitas por ubicación para reducir desplazamientos innecesarios.
Finalmente, la vestimenta debe adaptarse al clima: mientras Guatemala registra temperaturas más frescas, especialmente en las mañanas y noches, El Salvador, Honduras y zonas como Petén requieren ropa ligera, calzado cómodo y protección solar.