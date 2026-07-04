US$50.000 por ver todos los partidos 'encerrados' en un cubo en Times Square

Ocio

El habitáculo de cristal, fuertemente custodiado por seguridad, está equipado con sofás de cuero, sillones reclinables, dos pantallas gigantes de alta definición, máquinas de palomitas, futbolín y estanterías repletas de aperitivos.

Por Agencia EFE Metidos en un búnker acristalado en mitad del ruidoso asfalto de Times Square, rodeados por el destello de las pantallas gigantes y con la misión de seguir en vivo todo el mundial. Así es como dos jóvenes estadounidenses, Austin Franklin y Kevin Akoto, han convertido un rincón de la famosa plaza neoyorquina en el salón de su casa. ¿Su objetivo?. Cumplir el sueño de muchos aficionados: cobrar US$50.000 por ver los 104 partidos del Mundial en riguroso directo y rodeados de curiosos.Desde este particular "cubo de visionado", la pareja transmite sus reacciones y genera contenido para redes sociales durante el torneo más grande de la historia, en un proyecto impulsado por las cadenas estadounidenses FOX One, FOX Sports y la plataforma Indeed.

El habitáculo de cristal, fuertemente custodiado por seguridad, está equipado con sofás de cuero, sillones reclinables, dos pantallas gigantes de alta definición, máquinas de palomitas, futbolín y estanterías repletas de aperitivos. Para llegar allí, ambos tuvieron que superar un proceso de selección en el que participaron más de 6.000 aspirantes de todo el país, y en el que se evaluaron sus perfiles en redes, el contenido creativo que fueran capaces de generar y, por supuesto, su pasión por el fútbol.

De camarero en Florida a conseguir el trabajo del verano

Kevin Akoto, natural de Florida y graduado en Comunicación, era camarero y asegura que tuvo que dejar su empleo para aceptar la experiencia: "Fuimos los dos elegidos para el trabajo del verano; el que todo el mundo quería y por el que competían". Al ser preguntado sobre si volverá al restaurante tras la experiencia, duda: "¿Quién sabe? Esto es una oportunidad inigualable que me puede abrir muchas puertas". Por su parte, su compañero de encierro, Austin Franklin (Massachusetts), es creador de contenido para redes y diplomado en cine y televisión. Explica que, además de analizar los partidos, lo que más disfruta es interactuar con los aficionados que se acercan al "búnker de cristal".